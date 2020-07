Alessandro Basciano: scopri le curiosità sul tentatore di Temptation Island 2020

Nella vita è un imprenditore ma Alessandro Basciano, corteggiatore di Uomini e Donne dell’edizione 2019/20 e tentatore di Temptation Island 2020, è anche un papà innamorato di suo figlio Nicolò: scopriamo alcune curiosità su di lui.

Un fisico statuario ricoperto da tatuaggi: ecco chi è Alessandro Basciano, che sui social si definisce un fitness addict e dando una rapida occhiata alle sue foto si può capire anche il perché. Alessandro Basciano deve la sua popolarità al programma di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi a cui ha preso parte in qualità di corteggiatore nella stagione 2019/20. Ma scopriamo insieme qualcosa in più sulla sua vita prima e dopo il programma di Canale 5.

Chi è Alessandro Basciano (e dove abita)

Classe 1989, Alessandro Basciano è nato a Genova, dove vive e lavora, il 30 giugno sotto il segno del Cancro. Ragazzo serio e molto legato alla famiglia, e in particolare alla madre Giovanna e alla sorella Giorgia Nicole, come emerge dai social, abita a Roma e deve la sua notorietà alla partecipazione a Uomini e Donne. Piccola curiosità: anche la sorella è apparsa in televisione in passato, in particolare a Ciao Darwin. Giorgia Nicole è infatti un’apprezzata modella. Il percorso di Alessandro è però stato differente…

Alessandro Basciano: la carriera

La maggior parte delle informazioni su di lui le abbiamo apprese durante le puntate di Uomini e Donne in cui ha parlato un po’ della sua vita ammettendo di essere un imprenditore. In particolare si occupa di rivendita di automobili a Roma. Non a caso, le sue più grandi passioni sono le auto di lusso e, ovviamente, le belle donne!

A Uomini e Donne ha partecipato come corteggiatore della tronista Giulia Quattrociocche, che è rimasta fin da subito affascinata dal suo aspetto fisico. Tuttavia, la ragazza è rimasta per lungo tempo diffidente nei suoi confronti, spaventata dal fatto che potesse essere solo un ‘belloccio’ voglioso di conquistare il cuore di una ragazza semplice. Nonostante nel corso delle puntate Basciano sia riuscito a farla parzialmente ricredere, entrando nel cuore del pubblico per il suo garbo, alla fine Giulia gli preferisce il suo rivale numero uno, Daniele Schiavon.

Nonostante la delusione per la scelta, Alessandro non si abbatte e viene scelto per ricoprire il ruolo di tentatore del programma Temptation Island 2020.

La vita privata di Alessandro Basciano: fidanzata e figli

Alessandro Basciano è fidanzato? Attualmente la risposta è no. Nella sua vita, però, c’è una persona importante ed è il figlio Nicolò, nato nel 2016 dal rapporto con Clementina Deriu. Sul suo account Instagram ci sono tantissime loro foto insieme. Come ammesso anche durante un’esterna a Uomini e Donne, Alessandro è molto felice di avere un bambino ed è orgoglioso di descriversi come un papà molto presente.

5 curiosità su Alessandro Basciano

– Su Instagram Alessandro posta spesso foto senza maglietta in cui mette in risalto i suoi muscoli. Ad apprezzare sono soprattutto le donne.

– È amico di Jack Vanore, opinionista di Uomini e Donne, ma non sappiamo i due come si siano conosciuti.

– Dei guadagni di Alessandro Basciano non siamo a conoscenza.

– Cosa fa per mantenersi in forma? Pratica diverse ore di palestra al giorno e segue una sana alimentazione (ma gli piace molto mangiare il sushi).

– Ama gli animali e ha un pitbull di nome Charlene.

