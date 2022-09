Momento di gossip sul red carpet del Festival di Venezia: l’ex gieffino Alessandro Basciano ha chiesto a Sophie Codegoni di sposarlo davanti ai fotografi presenti alla Mostra.

Gli influencer continuano a calcare il tappeto rosso della Mostra del cinema di Venezia e, mentre qualcuno è passato del tutto inosservato, qualcun altro ha attirato l’attenzione dei fotografi appostati davanti alla passerella. A generare il caos nel pomeriggio del 7 settembre sono stati Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, volti noti di Uomini e Donne e Grande Fratello Vip. Lui si è inginocchiato e, porgendole un anello, le ha chiesto di diventare ufficialmente la sua fidanzata.

Proposta di matrimonio a Venezia, ma c’è chi non apprezza

Il momento è stato immortalato dai fotografi presenti e in un attimo è finito in rete. E, mentre i fan dei “Basciagoni” – così come è stata soprannominata la coppia dalla propria fanbase – distribuivano emoticon con tanto di cuoricini, qualcun altro non ha apprezzato affatto quanto successo.

Tra chi ha ritenuto la proposta di Alessandro Basciano a Sophie del tutto fuori luogo e inopportuna in occasione di un Festival del cinema, c’è chi ha voluto precisare come il tutto sia avvenuto sulla passerella di un film che parla di depressione clinica.

A commentare in maniera negativa e ironica il fidanzamento plateale di Basciano e della Codegoni ci ha pensato un giornalista inglese di GQ UK, Jack King, che ha twittato: “Non un influencer italiano che ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata sul tappeto rosso di The Son. Un film molto cupo sulla depressione clinica”.

Ma l’ex concorrente del Gf Vip non è rimasto in silenzio davanti all’attacco e ha replicato: “La proposta non è legata al film caro Jack”. Molti, tuttavia, hanno applaudito all’intervento a gamba tesa della penna britannica.

La proposta non è legata al film caro jack 🥱🥱🥱 — ALE BASCIANO (@ALEBASCIANO22) September 7, 2022

Riproduzione riservata © 2022 - DG