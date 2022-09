La fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a far chiacchierare e ora spuntano i dettagli della separazione che dovrebbe essere consensuale.

Le indiscrezioni sulla fine del quasi ventennale matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi continuano e si susseguono di minuto in minuto. Mentre la coppia continua a tacere dopo il doppio comunicato dello scorso luglio, i giornali proseguono nel raccontare dettagli – più o meno veritieri – sulla fine dell’amore tra l’ex capitano giallorosso e la conduttrice Mediaset. Gli avvocati di entrambi, intanto, pare siano riusciti ad accordarsi per una separazione consensuale.

Totti e Ilary, la separazione sarà consensuale

Se nelle settimane successive l’annuncio della fine del matrimonio sembrava che Ilary fosse pronta a dichiarare guerra al suo ex marito, ora pare che la situazione sia radicalmente cambiata.

Come scrive il settimanale Chi, l’intervento dell’avvocato Anna Maria Bernardini de Pace, esperta matrimonialista, sarebbe stato fondamentale per creare armonia tra i due ex coniugi.

Secondo indiscrezioni, dunque, la separazione sarà consensuale e le condizioni dovrebbero essere tre: “una nuova casa intestata ai figli dove andrebbe a vivere la Blasi, con un sostanzioso assegno economico” e nessun tipo di intervista esclusiva incentrata sulla fine delle nozze.

Dagospia, inoltre, aggiunge un altro tassello alla storia: Ilary sarebbe alla ricerca di una casa a Milano, dove lavora per Mediaset, dove andare a vivere da sola nei mesi che la terranno impegnata con la conduzione de L’Isola dei famosi.

