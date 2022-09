Ilary Blasi e Totti hanno annunciato il loro addio l’11 luglio, ma secondo indiscrezioni sarebbero già stati separati in casa da almeno un anno.

L’annuncio di separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha lasciato sgomenti i tanti che, in questi 20 anni, si erano abituati a considerarli come una delle coppie d’oro dello show business italiano. Secondo una fonte anonima vicina alla coppia (interpellata da DiPiù) i due sarebbero stati separati in casa da almeno un anno prima dell’annuncio d’addio. “Per chi li conosce bene non è una grossa sorpresa. Infatti, la crisi è iniziata già l’estate scorsa e negli ultimi mesi la situazione è peggiorata. Sono da tempo separati in casa”, si legge sul settimanale.

FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI

Ilary Blasi e Francesco Totti separati in casa

La storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti è naufragata tra il clamore generale pochi mesi fa, ma le voci di una crisi tra i due hanno iniziato a circolare già lo scorso febbraio, quando alcuni settimanali hanno riportato le indiscrezioni riguardanti una presunta liaison tra l’ex Capitano e Noemi Bocchi. In queste ore si vocifera che i due abbiano incaricato alcuni rinomati avvocati di occuparsi delle loro pratiche di divorzio e, secondo DiPiù, l’ex Capitano sarebbe alla ricerca di una nuova abitazione a Casal Palocco, che gli consentirebbe di stare più vicino alla madre Fiorella (rimasta vedova nel 2020).

Intanto si vocifera che Ilary potrebbe presto recarsi in tv per raccontare alcuni retroscena sulla rottura, che senza dubbio è stata la più discussa e chiacchierata dell’anno.

