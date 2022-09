Attraverso i social Giovanni Allevi ha aggiornato ai fan sulle sue condizioni dopo aver annunciato la sua battaglia contro un mieloma.

Giovanni Allevi sta combattendo da alcuni mesi contro un mieloma e sui social ha aggiornato i fan sulle sue condizioni ora che, a causa dei farmaci, non riuscirebbe a suonare il suo adorato piano. “Queste mani tremano per via dei potenti farmaci che sto assumendo e per il momento non posso suonare. Ma una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso ed io non ne perdo una nota. Ora è dolce, ora folle ed incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica. Non vedo l’ora di farvela ascoltare”, ha scritto l’artista nel suo ultimo post.

Giovanni Allevi non riesce a suonare: le sue condizioni

Giovanni Allevi sta attraversando un momento particolarmente difficile a causa della sua battaglia contro la malattia e a causa dell’impossibilità di suonare per via degli effetti collaterali dovuti ai medicinali.

Il musicista alcuni mesi fa è stato inoltre colpito da un tragico lutto: sua sorella Maria Stella, anche lei musicista, si sarebbe tolta la vita nella sua abitazione di Ascoli Piceno. Il pianista ha mantenuto il massimo riserbo sulla vicenda e non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla questione.

Riproduzione riservata © 2022 - DG