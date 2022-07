La sorella di Giovanni Allevi è stata trovata senza vita presso la sua casa di Ascoli Piceno. A dare l’allarme è stato un famigliare che cercava di contattarla da tempo, senza ottenere alcuna risposta da parte della donna. La polizia sta indagando per ricostruire gli eventi, ma al momento sembra essere preponderante l’ipotesi di suicidio.

Nessun biglietto, solo il suo corpo senza vita; così Maria Stella, sorella del noto artista Giovanni Allevi è stata trovata nella sua casa. Faceva l’insegnate ma viveva da sola nella quiete della sua casa ad Ascoli Piceno. La sua salma è stata restituita già alla famiglia, ma le indagini sono ancora in corso per comprendere l’accaduto.

Allevi deve, dunque, metabolizzare una perdita importante in un momento molto difficile della sua vita. L’artista ha annunciato di avere un mieloma tumore maligno molto aggressivo e doloroso che sta cercando di combattere con tutte le sue forze. Al momento, il compositore non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla morte della sorella mantenendo il riserbo su questo tragico e improvviso lutto.

