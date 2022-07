La zia Mara, al concerto di Ultimo, si diverte a chiacchierare con i giovani fan e con uno di loro si scambia il numero telefonico.

Mara Venier stupisce ancora al concerto di Ultimo; l’amata conduttrice è arrivata in anticipo nella tribuna vip. Proprio in attesa dell’esibizione del suo beniamino, la “zia della domenica” è stata circondata da tantissimi giovani con cui ha chiacchierato e scherzato, ma con uno di loro si è addirittura scambiata il numero.

Mara Venier e il gesto a un fan che è diventato virale sul web

Lui si avvicina e lei gli detta il suo numero di telefono; la simpatica scenetta tra Mara Venier e un fan ha divertito tutti i ragazzi che circondavano la conduttrice. Il volto televisivo è infatti molto amata tra i giovanissimi che la seguono e la riconoscono subito, anche al concerto di Ultimo.

Come riporta Today: “Il video è finito su TikTok e sta facendo il giro del web. “Mara, la nostra zia nazionale. Ti vogliamo tanto bene”, “La migliore”, sono i commenti entusiasti sui social. E in tanti fanno il paragone con Alessandra Amoroso: “C’è chi non fa foto e autografi e chi si scambia il numero“.

Insomma, la sua simpatia e dolcezza materna ha davvero fatto breccia nel cuore dei fan che sono impazziti condividendo il video in cui detta il numero al ragazzo e rendendolo virale. Sembra che il cantante Ultimo, non sia stato l’unica star al concerto ma che ci abbia pensato anche la Venier a movimentare gli animi.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG