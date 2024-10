Uomini e Donne, Raffaella e Brando accusati di “rottura fake”: arriva la replica

Cosa succede all’ex coppia di Uomini e Donne? La segnalazione su Raffaella e Brando e la replica della ragazza alle accuse.

Sono stati senza dubbio tra le coppie più amate di Uomini e Donne e anche dopo che il loro percorso si è concluso continuano a far parlare di sé. Si tratta di Raffaella e Brando che nelle scorse ore avevano annunciato lo stop alla relazione anche se a seguito di alcune segnalazioni, le voci sul loro conto si sono subito riaccese provocandone anche una reazione piuttosto forte.

Uomini e Donne, la segnalazione su Raffaella e Brando

Solamente pochi giorni fa, come detto, gli ex volti di UeD Raffaella e Brando avevano comunicato di essersi lasciati. Una notizia che aveva scosso i loro fan ma che poche ore più tardi, a detta di alcuni, è risultata essere una “fake news”. O meglio, una “fake rottura”.

Ebbene sì, perché diversi utenti hanno segnalato all’esperta di gossip Deianira Marzano come i due ragazzi si siano visti improvvisamente e come sembrassero essere molto uniti. Sui social si sono moltiplicate le foto dei due tanto da generare critiche e ipotesi di una rottura finta solo per fare “hype”. La situazione è scappata di mano tanto che Raffaella ha voluto replicare alle accuse.

La replica

La bella Raffaella, come detto, ha deciso di rispondere alle accuse e critiche ricevute. In particolare la ragazza ha spiegato che quanto da lei affermato corrispondesse alla verità anche “perchè voi i motivi non li conoscete” (quelli della rottura e non solo ndr).

La Scuotto ha aggiunto anche che lei e Brando siano stati una coppia “pulitissima che per 7 mesi si è vissuta lontano dai riflettori” e che questa crisi non è nata per fare hype. Successivamente, in alcune stories, la ragazza ha voluto ribadire il concetto chiedendo maggiore rispetto per la situazione.