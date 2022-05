Alcune indiscrezioni hanno fatto trapelare a quanto ammonterebbe lo stipendio della conduttrice più amata della domenica, la cifra è notevole.

Si parla spesso di stipendi dei conduttori e molto spesso parliamo di cifre altissime per una persona “comune”. Alcune indiscrezioni che circolano sul web sembrano aver svelato anche il cachet di Mara Venier per Domenica In. Non stiamo parlando di una cifretta di nulla naturalmente: ecco quanto prende.

Ecco quanto guadagnerebbe Mara Venier a Domenica In

MARA VENIER

Come riporta tpi.it: “Secondo diverse indiscrezioni, la conduttrice – ormai inserita nel settore da oltre 30 anni – avrebbe firmato negli ultimi anni un contratto per la conduzione di Domenica In ben retribuito. Il cachet in questo caso si aggira tra i 500mila e i 600mila euro all’anno. Queste voci di corridoio non hanno mai ricevuto una conferma ufficiale. Certo è difficile scoprire con esattezza qual è lo stipendio di un volto così popolare in casa Rai. Oltre alla cifra già indicata, pare che Mara Venier riceva anche alcuni benefit relativi ad altre avventure televisive come i programmi a cui partecipa come ospite.“

Si parla di cifre astronomiche, anche se bisogna ammettere che la conduttrice è nel programma da molto tempo e conquistato ogni anno la simpatia e l’ammirazione del pubblico da casa. La sua sincerità e sensibilità ha impennato gli ascolti, tanto che la Rai l’ha rinnovata alla conduzione di Domenica In anche il prossimo anno. Non sono mancate però anche le polemiche, non ultime quelle di Manuel Bortuzzo la cui intervista è stata cancellata dalla Venier, attirando le critiche del nuotatore e dei suoi fan.

