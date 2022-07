Denis Dosio è nel mirino del social network che gli ha sospeso il profilo, a spiegare le motivazione è l’ex gieffino.

In occasione di un’intervista su Pipol Gossip, Denis Dosio spiega come mai il suo profilo Instagram sia stato sospeso. L’ex gieffino è uno dei personaggi più amati del mondo social che attualmente ha aperto un profilo su OnlyFans dove ha raccolto tantissimo consenso.

Le dichiarazioni di Denis Dosio

Come riporta Novella 2000, Denis Dosio spiega perchè il suo account Instagram sia stato sospeso all’improvviso: “Come mai il mio profilo Instagram è stato sospeso? Onestamente non lo so. Instagram non mi ha ancora dato motivazioni valide su questa sospensione. Forse i miei contenuti non sono alla portata di tutti? Non saprei. Se mi riferisco agli annunci spinti che faccio per pubblicizzare il mio canale Onlyfans? Può essere. Credo le segnalazioni siano arrivate soprattutto da tutti gli haters rosiconi che non tollerano il fatto che io crei dei contenuti per Onlyfans. Io però sono convinto di non dare fastidio a nessuno, e soprattutto non obbligo di certo le persone a seguirmi“.

Poi l’ex gieffino ha raccontato di avere in cantiere dei progetti: “A settembre partirò con gli Onlyfans Creator provenienti da tutto il mondo e ci ritroveremo tutti insieme nella stessa villa. Una Réunion pazzesca! Creeremo delle sinergie internazionali che ci aiuteranno a sviluppare nuove idee super creative. Ovviamente il divertimento sarà al primo posto“.

Dunque, gli affari su OnlyFans sembrano andare bene per il gieffino che punta sempre più in alto.

Riproduzione riservata © 2022 - DG