Sorpresa in diretta a Fiorello per Elodie che si è travestita e camuffata nel pubblico ed è apparsa all’improvviso a Viva Rai2!.

Sorrisi, incredulità e tantissima gioria a Viva Rai2! nella puntata andata in onda in queste ore. Fiorello, infatti, è stato sorpreso da… Elodie. La cantante si è camuffata tra il pubblico ed è apparsa all’improvviso facendo, appunto, una inaspettata sorpresa allo showman e a tutti i presenti.

Elodie si camuffa nel pubblico di Viva Rai2!

Elodie

Giornata di sorprese a VivaRai2! con Fiorello che è stato inaspettatamente colpito dalla presenza di una super ospite. Di chi si è trattato? Di Elodie…

La cantante ha mandato una foto allo showman che stava parlando e conducendo come tutti i giorni la trasmissione e ha fatto capire di essere in mezzo al pubblico. Poco dopo, quando il presentatore ha compreso che, forse, l’artista era davvero lì in presenza, ecco la bellissima donna apparire e salire con lui con gli altri colleghi presenti.

“Ma no, non ci credo. Davvero è lei!”, ha detto Fiorello. “Eccomi qui, ero nel pubblico”, ha risposto la ragazza.

“Sono venuta diretta, ho fatto Milano Roma, dopo devo andare a Napoli che oggi sto al Comicon”, ha poi aggiunto.

La gag sui tentativi di ospitata

La sorpresa è andata avanti per un po’ con Fiorello che ha spiegato di aver provato più volte ad invitare l’artista nel suo show ma senza mai ricevere risposta affermativa. Il motivo? L’orario della messa in onda del programma. “Noi abbiamo sempre provato a invitarti, la risposta sincera dei manager: ‘La mattina non ce la fa, non verrà mai. Il giorno che farai la prima serata viene'”.

Eppure, oggi le cose sono andate in modo diverso con la bellissima e apprezzatissima sorpresa della cantante.

Di seguito anche un post Instagram della trasmissione con quanto accaduto: