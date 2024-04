Dopo aver fatto il Grande Fratello, Massimiliano Varrese troverebbe grande piacere a prendere parte a L’Isola dei Famosi o Pechino Express.

Indubbiamente tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, Massimiliano Varrese ha ancora voglia di reality. L’attore si è, di fatto, candidato per L’Isola dei Famosi o per Pechino Express, programmi a cui, per sua stessa ammissione, potrebbe dare un bel contributo.

Massimiliano Varrese, altri reality in vista?

Massimiliano Varrese

Dopo aver preso parte al Grande Fratello, risultando, nel bene o nel male, uno dei protagonisti assoluti, Varrese ha in mente di non fermarsi al reality di Cinecittà e, nel caso in cui gli impegni di lavoro glielo consentissero, non direbbe no a L’Isola dei Famosi o a Pechino Express.

Parlando con i fan su Instagram l’attore ha spiegato: “Cosa farei? Potrei stare bene, anche perché lì starei in contatto con la natura. Per me sarebbe molto più facile del Grande Fratello. Marco Maddaloni nei mesi scorsi mi ha confermato che lo stress che c’è nella Casa del GF non c’è sull‘’Isola. Poi se mi fanno girare le scatole me ne vado su un cocuzzolo, me ne vado per conto mio e risolvo la situazione”.

In coppia…

Una sorta di candidatura, quindi, per l’attore che non si tirerebbe indietro neppure dietro le grandi avventure movimentate di Pechino Express. In questo caso con un partner preciso: “Lo farei (Pechino ndr). Mi piacerebbe e anche con Ciro Petrone una volta ci siamo detti di andare a Pechino, ma non in questo momento se no mia figlia mi caccia e avrebbe ragione. Però mi piacciono le sfide, le prove, lo sapete, mi devo sempre mettere alla prova, migliorare, crescere, evolvere”.

Staremo a vedere, a questo punto, se per l’attore ci sarà modo di realizzare queste esperienze. Dopo il GF potrebbero esserci altri reality per lui…

Di seguito anche un recente post Instagram dell’attore: