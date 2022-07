Conosciamo meglio la cantante Elodie, ormai sempre più sulla cresta dell’onda: dall’infanzia complicata alla storia con Marracash, passando per alcune curiosità su di lei.

Nata il 3 maggio 1990 (Toro), Elodie ne ha fatta di strada da quando ha iniziato la sua carriera, in musica e in tv. Le spalanca le porte del successo la partecipazione alla quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove si classifica seconda. A seguire collabora con alcuni dei volti più noti della musica italiana, sale sul palco del Festival di Sanremo (due volte, nel 2017 e nel 2020, e poi ancora un’altra l’anno successivo come conduttrice). Scopriamo alcune curiosità su Elodie Di Patrizi (è il suo cognome, che pochi sanno) e sulla sua storia d’amore particolare con Marracash… passando anche per la sua infanzia difficile confessata al Corriere della Sera!

Chi è Elodie, la biografia

La mamma di Elodie, Claudia Marthe, è stata una modella di origini creole, mentre il padre, Roberto Di Patrizi, è italiano. La cantante è estremamente legata alla sua famiglia, sebbene i genitori siano divorziati. Sul suo profilo Instagram posta spesso foto in compagnia di sua sorella Fey, sua mamma e suo papà.

La sua infanzia, però, non è stata semplicissima. I suoi hanno avuto un divorzio turbolento e, poco tempo dopo, suo padre ha perso il lavoro (come fonico e tecnico di emissione) mentre sua madre ha scoperto di dover combattere contro una terribile malattia. Lo ha raccontato il padre della cantante a DiPiù, spiegando anche che: “Per fortuna tutto andò per il meglio e la mia ex è guarita“.

Elodie

Elodie si è aperta finalmente sul suo passato solo nel 2020, con un’intervista al Corriere della Sera dove ha ammesso: “Potrei fare un film della mia vita dagli 8 anni ai 23″.

Ha poi raccontato dei suoi amici e della sua infanzia: “A 12 anni mi facevo le canne tutto il giorno: iniziavo la mattina e finivo la sera. Facevamo delle collette con le amiche e quelle erano le mie giornate: al liceo non capivo le lezioni, tornavo a casa e me le facevo di nuovo, tanto nessuno diceva niente, ognuno faceva come gli pareva. Bevevo anche, uscivo e tornavo alle 7 del mattino, a 15 anni: ho avuto una libertà totale. E se hai troppa libertà sbagli“. Tantissime sue amiche infatti sono diventate mamme a 15 anni o hanno seguito i fidanzati sbagliati.

In passato ha fatto la modella per diversi anni e poi si è trasferita a Lecce per stare accanto a un ragazzo di cui si era innamorata. Proprio a Lecce ha iniziato a esibirsi come cantante nei locali, subito dopo aver preso coraggio ed essersi tagliata i capelli quasi a zero.

7 curiosità su Elodie

– Ha un cagnolino che si chiama Billy Bob.

– Sulla spalla ha un tatuaggio a forma di croce: “Non sono credente, ma è un simbolo che voluto per segnare la chiusura di una brutta fase della mia vita e la mia ripartenza. Ho ripreso la mia vita in mano ed ora ho molta fede nella positività”, aveva raccontato la giovane in conferenza stampa (come riporta Avvenire).

– A lungo ha considerato Emma Marrone la sua migliore amica e si è appoggiata a lei anche a livello professionale. Poi, in un’intervista a Vanity Fair ha rivelato di aver sentito il bisogno di prenderne un po’ le distanze: “Sentiva la mia inquietudine, era la mia coperta di Linus. Ma io non sono abituata ad appoggiarmi a lungo, e mi terrorizzava l’idea di dipendere da lei, confondendo stima ed emulazione. È stato difficile staccarmi, ma dovevo volare senza paracadute. Le resto grata, e siamo comunque legate“.

– Durante il Festival di Sanremo 2020 ha litigato con Marco Masini, reo di averle detto più volte di essere troppo magra. “Maleducato”, lo ha definito la ragazza, che ha raccontato in radio l’episodio.

– Giudicata una delle più belle a sfilare sul red carpet della mostra del cinema di Venezia 2020, con un abito mozzafiato argento di Versace e uno stile impareggiabile.

Elodie

– Non ha la patente di guida, e nel corso di un’ospitata nel programma di Alessandro Cattelan Da Grande ha preso la sua prima lezione di guida.

– Ha recitato anche in un film, dal titolo Ti mangio il cuore.

La carriera di Elodie

Dopo la partecipazione ad Amici, le porte dello spettacolo e del mondo della musica le si sono spalancate: la cantante ha pubblicato due album, nel 2016 e nel 2017, e ha raggiunto il successo.

Alcune sue canzoni sono diventate dei tormentoni estivi, come Nero Bali del 2018 (insieme a Gue Pequeno e Michele Bravi), Pensare male (con i The Kolors) e Margarita (con Marracash) nel 2019.

Nel 2020 vediamo, per la seconda volta, Elodie a Sanremo. La cantante porta la canzone Andromeda, un brano scritto per lei da Dardust e Mahmood, suoi grandi amici: “Hanno scritto questo brano come un vestito su misura per me. Racconta il modo in cui affronto le cose: con la mia faccia tosta, ma anche con le mie fragilità e le catene che ho dentro, come quelle che legano alla roccia l’Andromeda del mito greco“, ha detto a TV sorrisi e canzoni. L’anno successivo è tra le conduttrici del programma, insieme ad altre donne. In occasione del Festival, sceglie come stilista Versace, come fa sapere suoi suoi social.

Nell’ottobre 2021 è la prima conduttrice donna, di 10 complessive che ci sono state nel corso delle puntate, de Le Iene. Qualche tempo prima ha preso parte alla serie originale Prime Video Celebrity Hunted.

Elodie, la vita privata

Durante la sua partecipazione ad Amici ha conosciuto Lele Esposito, anche lui cantante all’interno della scuola. I due si sono fidanzati durante la loro partecipazione al talent. “Me lo ha presentato ufficialmente fuori dagli studi in cui registrano il programma. Lele mi sembra un ragazzo in gamba, giovane ma all’antica. Mi è piaciuto”, ha raccontato il padre di Elodie a DiPiù.

La loro relazione, però, è giunta al termine nel 2017. In seguito, Elodie è tornata con un suo ex: il deejay Andrea Maggino, ma nel 2019, inizia ad insinuarsi il sospetto che la relazione sia terminata siccome non ce n’è più alcuna traccia sui social.

Nell’aprile 2019, inizia a circolare la voce (del settimanale Oggi) che il suo nuovo fidanzato sia Mario Balotelli, ma questa voce non trova fondamento.

Nell’estate del 2019, infine, esce allo scoperto insieme a Marracash, con baci piccanti e vacanze insieme. Sembra proprio che la coppia stia vivendo una bella relazione, a cui però non mancano i momenti difficili, come lei stessa ha confessato nel settembre 2021.

Ha rilasciato poi un’intervista a Vanity Fair, dove diceva che non si sente pronta ad avere figli, e parlava anche della relazione con Marracash. “Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi, io più leggera, lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi“. E sui figli: “Oggi non voglio figli perché non accetterei di essere deludente. Ho paura: non so se ho gli strumenti per dare loro abbastanza. Essere genitori è la cosa più difficile” ha raccontato.

In seguito i due si lasciano, anche se rimangono in ottimi rapporti visto che Elodie compare anche sulla copertina del disco di Marracash Noi, loro, gli altri ed è ancora vicina al rapper. In seguito alcune indiscrezioni la vedono vicina a Davide Roberto Rossi, personaggio non noto che fa l’imprenditore. Tra i due però, le cose non sono andate bene, tanto che Elodie in un’intervista a Grazia del gennaio 2022 spiega: “Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola. E comunque che sono significa che sono la ‘tua’ fidanzata, che quello è il ‘mio’ ex? Io odio le regole che impone la coppia“.

Tra lei e Marracash però la relazione non sembra finire del tutto: sono stati beccati ad uscire dalla stessa casa dal magazine Chi, e nella maggio dello stesso anno il rapper ha rivelato a Il Corriere della sera che i due si vogliono ancora bene. “l nostro rapporto esiste ancora. Difficile spiegarlo però alla gente abituata a caselle predefinite. Non è una relazione come la si intende là fuori, ma ci vogliamo bene, molto bene” ha detto.

Nell’estate del 2022 la cantante ha raccontato a La confessione a Peter Gomez: “Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza” Poi si è aperta ancora di più svelando: “Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore.

Chi è l’ex fidanzato di Elodie, Marracash?

Marracash non ha bisogno di presentazioni. Rapper e produttore discografico, è nato il 22 maggio 1979 (Gemelli) e ha all’attivo 5 album prodotti a partire dal 2008 (più uno live).

Nell’estate 2019 Chi lo ha pizzicato insieme a Elodie, dando di fatto la certezza di questa relazione tra di loro. Com’è nato il loro amore? Dalle pagine di Vanity Fair, la cantante ha confessato: “La musica ci ha permesso di conoscerci. Sul set del video (Margarita, ndr) ho capito che mi piaceva perché ero imbarazzata e io non mi imbarazzo mai. L’ho invitato a cena, senza pensieri, volevo solo conoscerlo meglio“. In seguito, come già detto, il loro rapporto si è fatti via via più complicato, ma sono comunque sempre innamorati.

Marracash

Dove vive Elodie (e il patrimonio)

Di Elodie sappiamo che ai tempi di Amici ha vissuto a Lecce per alcuni anni, trasferendosi poi a causa degli impegni. Nel 2021, stando ad alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram, ha comprato un nuovo appartamento, anche se non è nota la città. Stando alle foto, pare che la sua casa sia colma di specchi, con il parquet, anche se molto di più non si può scorgere e raccontare.

Invece per quanto riguarda il patrimonio, non si hanno informazioni precise. Secondi alcuni rumors, parrebbe che per il suo ruolo di co-conduttrice del Festival di Sanremo abbia percepito una somma di 25mila euro. Ma si sta parlando di voci e indiscrezioni, nulla di certo.

