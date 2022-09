Per un’intera estate Elodie è stata accostata al motociclista Andrea Iannone e, finalmente, ha deciso di raccontare la verità sul flirt.

La cantante è stata protagonista del red carpet del Festival del cinema di Venezia. Per la prima volta al cinema come attrice, Elodie ha dimostrato di avere stoffa da vendere anche davanti alla macchina da presa e si è prestata per raccontarsi ed esprimersi sui fatti più salienti degli ultimi tempi. Intervistata da Vanity Fair, l’artista non ha glissato nemmeno sulle domande più scomode, quelle riguardanti la vita privata, e, archiviata la storia con Marracash, pare che Elodie sia interessata ad un altro uomo.

La verità sul flirt tra Elodie e Andrea Iannone

Avvistata in più di un’occasione in compagnia dello sportivo Andrea Iannone nel corso della scorsa estate, Elodie non si è nascosta dietro ad un dito. A domanda diretta riguardo i rapporti con lo sportivo, ha ammesso di aver iniziato una frequentazione, ma di non essere ancora pronta per dare una definizione precisa a questo rapporto.

“È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra – ha spiegato lei – . Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”.

La relazione tra Elodie e Andrea Iannone, già ex fidanzato di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, potrebbe essere destinata ad evolversi. Sarà il destino a fare il suo corso e a decidere se la cantante e lo sportivo siano adatti per stare insieme o rimanere semplici amici.

