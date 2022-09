L’influencer Giorgia Soleri additata come opportunista dopo la sua partecipazione al Festival di Venezia 2022.

Giorgia Soleri, influencer e modella milanese, fidanzata di Damiano dei Maneskin, e autrice di un libro di poesie, è stata invitata al Festival di Venezia per partecipare alla proiezione del film Bardo, nuova opera del regista messicano Alejandro González Iñárritu. Sui social è subito scoppiata una polemica poiché è tornata a galla una storia di Instagram di qualche tempo fa dove, alla domanda: “Ti piace il cinema?” Soleri risponde: “No, per niente. Purtroppo è un linguaggio che mi annoia.” A causa di questa affermazione in moltissimi l’hanno additata come opportunista, partecipando al Festival di Venezia 2022 unicamente per farsi pubblicità e non per vero amore e interesse riguardo a quest’arte.

La riposta di Giorgia Soleri alle polemiche sui social

Alle critiche arrivate in massa l’influencer cerca di salvarsi in corner rispondendo così: “Chi mi segue da un po’ sa che non sono una grandissima amante del cinema. A me piacciono i linguaggi artistici che richiedono un pezzo della propria storia e della propria esperienza per poterli comprendere fino in fondo. Però nasco come fotografa. Infatti i pochi film che mi hanno davvero emozionata e lasciato qualcosa o avevano una grandissima fotografia o richiedevano un’attenzione molto attiva per entrare al 100% nell’immaginario del regista”.

E il film di Iñárritu le è piaciuto? Sempre su instagram rivela in un post: “Ecco, Bardo, il film che abbiamo visto ieri aveva entrambe queste cose. Una fotografia talmente bella che ti senti per più di 3 ore completamente all’interno delle scene e richiede una lettura molto personale.”

