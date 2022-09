La relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi sembra ormai certa: l’ex capitano giallorosso è stato avvistato con la nuova fiamma in un ristorante ben noto anche a Ilary Blasi.

Francesco Totti continua a nascondersi, ma i paparazzi ormai lo braccano e non perdono nessuno dei suoi spostamenti. Così, mentre continuano i continui gossip sulla fine del matrimonio con Ilary Blasi, il settimanale Chi ha deciso di seguire il “Pupone” in una serata di fine estate. Ciò che ne è emerso è che Totti ha cenato in un ristorante di Terracina molto frequentato quando stava con Ilary. Questa volta, però, insieme a lui c’era la nuova fiamma Noemi.

Totti e Noemi nello stesso ristorante

Come documentato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Francesco Totti si è diretto all’Hostaria del Vicoletto, a Terracina, entrando nel locale in momenti differenti rispetto a Noemi Bocchi.

Fotografati mentre facevano ingresso nel luogo frequentato un tempo anche da Ilary Blasi, la nuova coppia ha provato a deviare i paparazzi uscendo in momenti diversi. Ai presenti, tuttavia, è apparso abbastanza chiaro che Totti e la Bocchi fossero lì insieme.

A nulla, infatti, sono valsi i tentativi dell’ex calciatore di uscire dalla trattoria insieme agli amici e nascondersi facendo fare loro da scudo mentre, con lo sguardo perso, cercava di ritrovare la nuova compagna.

Secondo indiscrezioni, tuttavia, pare che non appena Totti e Ilary avvieranno la separazione con l’ausilio dei propri avvocati, Francesco deciderà di uscire allo scoperto con Noemi Bocchi.

