Chiara Ferragni ancora nella bufera: l’imprenditrice digitale attaccata duramente da una signora della tv, Rosanna Cancellieri.

O la si ama, o la si odia. Chiara Ferragni divide sempre il pubblico, social e non, e spesso non manca chi le lancia attacchi, a volte anche violenti. Ma l’imprenditrice digitale sembra averci fatto l’abitudine e, il più delle volte, preferisce rimanere in silenzio davanti alle critiche. Nelle ultime ore, però, nuove accuse sono state indirizzate alla moglie di Fedez e, questa volta, a puntarle il dito contro è stata Rosanna Cancellieri.

“Chiara Ferragni un’esibizionista”: l’attacco

Ospite de La Vita in Diretta, la giornalista ha partecipato al dibattito riguardante l’uso di elicotteri privati. Chiara Ferragni, recentemente al centro delle polemiche per aver usato questo mezzo per un aperitivo con gli amici sul ghiacciaio, è sta presa di mira dalla Cancellieri.

“Cosa vi aspettavate da Chiara Ferragni? Mi pare che abbia festeggiato un compleanno con lancio di pomodori e cetrioli ad un supermercato – ha tuonato – .Non credo che abbia altro che ostentare e far vedere quello che fa, cercando di stupire, perché poi quello che fa deve essere sempre un po’ sopra le righe, visto che poi altri talenti non credo che ne abbia”.

Parole dure quelle di Rosanna Cancellieri, che ha rincarato la dose mettendo in discussione anche le abilità imprenditoriali della Ferragni.

“Io stimo altri imprenditori che hanno messo sul mercato qualità, prodotti, concetti, imprese… Lei ha messo su il suo Truman Show – ha aggiunto polemica la giornalista, prendendo di mira anche la categoria degli influencer – . Ma che talento hanno? Quello dell’esibizionismo […] Questa è gente che viene usata per pubblicità, ma non è che li dobbiamo celebrare per forza”.

