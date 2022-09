Chiara Ferragni nella bufera dopo un aperitivo in compagnia di amici su un giacchiaio avvenuto dopo un viaggio in elicottero privato.

Non solo vacanze social e siparietti in compagnia del marito Fedez e dei figli Leone e Vittoria. Chiara Ferragni fa parlare in queste ore anche per un aperitivo molto particolare, andato in scena su un ghiacciaio in Svizzera, meta raggiunta con un elicottero privato. Una scelta che ha fatto molto discutere scatenando diverse critiche per l’imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni, come detto, è finita di nuovo al centro di alcune polemiche sui social. Il motivo è un aperitivo molto particolare andato in scena su un ghiacciaio, meta raggiunta a bordo di un elicottero privato. Con lei anche l’amica e influencer Chiara Biasi e l’imprenditore Filippo Fiora.

Il motivo della bufera verso la Ferragni è da ricondurre al comportamento “poco sostenibile” e soprattutto “poco attento all’ambiente”, vista la scelta del mezzo di trasporto e la location.

Il gruppo di amici ha organizzato una gita fuori porta e per muoversi ha scelto non una, ma ben due elicotteri privati come mezzo di trasporto per raggiungere il ghiacciaio in Svizzera. Qui, con grande gioia, gli amici hanno preparato un tavolo per aperitivo e brindato con una bottiglia di Champagne.

Il tutto è stato immortalato e gli scatti di quei momenti sono subito diventati virali sul web. I social, però, non hanno preso bene questa “avventura” criticando aspramente la moglie di Fedez e i suoi amici.

L’imprenditrice digitale è stata duramente criticata per la scelta di utilizzare un elicottero privato per percorrere un breve tragitto dall’Italia alla Svizzera. Tale mezzo, infatti, è stato ritenuto poco sostenibile in quanto produce un alto tasso di inquinamento.

Di seguito un post su Instagram di un utente (@diegorosanna) con tanto di immagini e commento:

