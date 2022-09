Come mai Florence Pugh, protagonista del film più atteso al festival di Venezia 2022, non parteciperà alla sua campagna pubblicitaria? Ecco cosa è successo.

Dopo molti rumors a riguardo ormai la notizia è ufficiale. Florence Pugh non prenderà parte alla campagna pubblicitaria del film Don’t Worry Darling, la cui uscita è prevista nelle nostre sale il 22 settembre 2022 ma è stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, fuori concorso. La pellicola la vede al fianco del chiaccheratissimo cantante e attore Harry Styles. L’attrice, famosa per i film Black Widow, Midsommar e Piccole Donne, per il quale ha ricevuto anche un candidatura ai premi Oscar, sarà presente unicamente sul red carpet del festival senza la presenza dei colleghi e della regista, Olivia Wilde. Ma cosa è successo veramente?

I dietro le quinte e i problemi sul set

Sono molti i problemi che già da tempo accompagnano la reputazione del nuovo film di Olivia Wilde. Uno tra questi coinvolge l’attore Shia LaBeouf, inizialmente ingaggiato dalla regista per la parte del protagonista. L’attrice Florence Pugh ha dichiarato di non aver più voluto lavorare con l’attore a causa del modo maleducato con cui si comportava sul set.

Olivia Wilde, una volta uscita la notizia, ha quindi postato un video spiegando che il motivo dell’allontanamento di LaBeouf fosse proprio legato alle richieste dell’attrice. Poco dopo però lo stesso LaBeouf ha smentito tali accuse spiegando che in verità era stata una sua decisione quella di lasciare il set e che quindi non fosse in realtà stato allontanato.

Olivia Wilde, attrice

Harry Styles e Olivia Wilde, un nuovo amore nato sul set

Un ulteriore motivo che avrebbe portato l’attrice ad allontanarsi sarebbe da trovare nella nuova storia d’amore tra Olivia Wilde e il cantante Harry Styles, il nuovo protagonista del film dopo l’uscita di scena di Shia LaBeouf. I due avrebbero iniziato a frequentarsi quando la donna era ancora impegnata sentimentalmente con Jason Sudeikis e questo avrebbe portato ulteriori polveroni e gossip che hanno allontanato sempre di più l’attenzione dall’opera cinematografica per soffermarsi su questioni meno importanti.

Harry Styles

Queste continue contraddizioni, i gossip e la vita difficile sul set sono quindi sicuramente tra i motivi per cui Florence Pugh ha deciso di allontanarsi il più possibile dall’immagine del film.





