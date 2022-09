Elisabetta Gregoraci continua a far parlare: dopo i rumors amorosi ecco lo scatto “nude” che infiamma tutti i fan sui social.

In tv con Battiti Live, sui social e sui giornali di gossip. Possiamo affermare che, in un certo senso, questa è stata anche l’estate di Elisabetta Gregoraci. La bellissima conduttrice e showgirl, ex moglie di Flavio Briatore, sta facendo parlare di sé per quella che sarebbe la sua nuova fiamma. Ma non solo. Infatti, a scatenare nelle ultime ore diversi commenti è stata una sua foto senza veli pubblicata sui social…

Elisabetta Gregoraci e la foto senza veli

ELISABETTA GREGORACI

Elisabetta Gregoraci ha scelto di chiudere in bellezza questa estate 2022. In che modo? Con una foto, duplice, su Instagram in bianco e nero e poi a colori. La particolarità dello scatto? Il fatto che la splendida showgirl sia totalmente senza veli.

Anzi, per la verità la donna si è mostrata con una sorta di lenzuolo o asciugamano sulla testa. Il resto, però, è ben visibile anche se in parte coperto con saggia maestria.

La bella Elisabetta ha aggiunto anche una nota di classe alle foto con una didascalia che potremmo definire una “massima”.

“L’estate è uno stato d’animo”, ha scritto accompagnando appunto queste immagini che hanno un altissimo tasso erotico. Fisico allenato, tonico e scolpito, la donna ha regalato ai sui followers – ormai quasi 2 milioni – un’ondata di sensualità.

Come si può vedere dalle reazioni nei commenti, il web è letteralmente impazzito complimentandosi con lei per la sua bellezza ma anche per una certa eleganze dello scatto stesso.

Insomma, l’estate sta finendo, forse è vero, ma probabilmente per la Gregoraci non importa e sembra avere tutte le intenzioni di continuare a deliziare i suoi seguaci con scatti simili, ricchi di passione e sensualità.

Di seguito il post Instagram della showgirl:

Riproduzione riservata © 2022 - DG