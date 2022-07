Di Elisabetta Gregoraci tutti ricordano il matrimonio con Briatore, la dolorosa separazione e una bellezza disarmante, ma conosciamola meglio!

Nata l’8 febbraio 1980 sotto il segno dell’Acquario, Elisabetta Gregoraci è una showgirl dalla straordinaria bellezza, nota per essere stata sposata con il famoso imprenditore Flavio Briatore. Nata e cresciuta a Soverato, ha iniziato con un concorso di bellezza ed è poi approdata alla conduzione di molti programmi di successo nel mondo dello spettacolo italiano, come Made in Sud e Battiti Live. Inoltre nel 2020 è stata anche nel cast del Grande Fratello Vip. Scopriamo di più sulla sua vita privata e qualche curiosità su di lei!

La vita privata di Elisabetta Gregoraci: la storia con Flavio Briatore

È datato 2006 il primo gossip che svelava la relazione tra Elisabetta Gregoraci, allora showgirl poco conosciuta, e l’imprenditore Flavio Briatore. Nonostante la fama di sciupafemmine dell’imprenditore e la differenza d’età (ben 30 anni) la relazione sembrava seria.

Il matrimonio di Elisabetta Gregoraci e Briatore si è celebrato il 14 giugno del 2008 nella chiesa di Santo Spirito in Sassia a Roma. Per l’occasione la showgirl ha indossato un abito di Cavalli (che, si dice, abbia richiesto ben 500 ore di lavoro).

Molti ospiti di spicco hanno partecipato alla cerimonia (Silvio Berlusconi, Alessandro Benetton, Iva Zanicchi, Carmen Russo, Lele Mora, Pupo, Adriano Galliani, Paola Perego, i Duran Duran e non solo) e hanno dato la loro benedizione ai neo sposini. I testimoni di lei sono stati la sorella Marzia Gregoraci, Emilio Fede e Lucio Presta.

ELISABETTA GREGORACI

Il 18 marzo 2010 nasce il primo figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: il piccolo Nathan Falco. Lei si definisce una mamma apprensiva, ma anche molto attenta oltre che fisica e complice. Spesso, sul suo profilo Instagram, condivide scatti dei loro momenti insieme.

Si è parlato spesso di una seconda gravidanza per Elisabetta Gregoraci. Ma lei e l’allora marito alla fine aveva desistito: “Nathan, almeno per ora, non vuole affatto pensare a questa eventualità. Io e Flavio gli abbiamo chiesto più volte se volesse un fratellino o una sorellina, e lui ci ha risposto: ‘No, sto meglio da solo‘“, ha rivelato a Chi.

La coppia si è separata consensualmente a fine 2017, ed entrambi hanno preferito non rilasciare dichiarazioni in merito. Anche sul divorzio non sono state fatte troppe parole dai diretti interessati. “Nel contratto inviatole dal futuro consorte, secondo i bene informati, ci sarebbero state due clausole: in caso di divorzio, la signora si impegnava a rinunciare a qualsiasi benefit e in caso di prole, la rinuncia, previ accordi con la consorte, all’affidamento“, è stato scritto scritto su Dagospia.

Dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, come ha raccontato a Verissimo nel gennaio 2021, è stata operata d’urgenza per rimuovere un polipo dall’utero. “Lì per lì mi sono spaventata, ricordando il percorso di malattia di mia mamma (ha avuto un tumore, ndr), ma il ginecologo mi ha tranquillizzato. Fortunatamente sto molto bene. L’ho voluto raccontare per ricordare che la prevenzione è importantissima“.

Dopo la fine della storia con Briatore, Elisabetta ha iniziato a frequentare l’imprenditore Francesco Bettuzzi. Lui è il fondatore di Pure Herbal, azienda che come testimonial ha proprio… Elisabetta! Insomma, un rapporto che potrebbe essere nato come lavorativo, sfociato in amicizia e poi in amore!

Nell’estate del 2019 arriva la notizia della rottura tra i due, ma ad ottobre Elisabetta e Federico sono fotografati di nuovo insieme. Qualche tempo dopo, come lei stessa ha affermato sui social, è tornata single.

Inoltre, a luglio del 2020, si è vociferato di una sua relazione con Matteo Mammì, ex di Diletta Leotta, categoricamente però smentita da lei sul suo profilo Instagram. Nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2020, Pierpaolo Pretelli si è molto avvicinato a lei, tanto che sembrava che tra di loro ci fosse del tenero, ma alla fine la cosa è rimasta come una bella amicizia.

Nel 2021, specie durante la permanenza di Elisabetta nella casa del Gf Vip, si è parlato di una presunta storia con Stefano Coletti. A maggio la Gregoraci, dopo la diffusione di alcune voci riguardanti proprio una storia con il pilota, ha detto su Instagram di non essere fidanzata. “Quando succederà ve lo dirò”.

Nell’estate del 2022 ha raccontato a Grazia sui motivi per cui è ancora single: “Gli uomini si spaventano un po’. Sarà perché sono una donna indipendente, sono una molto tosta e bene organizzata“.

Elisabetta Gregoraci: le curiosità sulle showgirl

– Ha scelto di chiamare suo figlio Nathan, che in ebraico significa dono di Dio. La showgirl è veramente innamorata di suo figlio, e cerca di trascorrere ogni suo momento libero insieme a lui. “Sono molto apprensiva, fisica, complice […] E quando lo accompagno a scuola, mi supplica di non farlo davanti ai suoi amici: ‘Mamma, per favore, non darmi mille baci come al tuo solito“

ELISABETTA GREGORACI

– I suoi idoli quando era bambina erano Raffaella Carrà e Lorella Cuccarini. Da ragazza ha iniziato a iscriversi ai concorsi di bellezza di nascosto dai suoi genitori, coltivando in segreto la passione di diventare modella e showgirl.

– Ha praticato karate per 10 anni, disciplina di cui è cintura nera. Ha rivelato a Grazia che, durante un tentativo di scippo, sarebbe riuscita a liberarsi proprio grazie ad una mossa di autodifesa.

– Possiede una cagnolina che si chiama Diva.

– Uno dei suoi artisti preferiti è Eros Ramazzotti: su un braccio ha tatuata una frase della sua canzone L’Aurora.

– È testimone Lilt perché gran parte dei suoi cari sono mancati per via del cancro. Molto dolorosa per Elisabetta Gregoraci fu la morte della mamma, scomparsa per un cancro nel 2011, dopo dodici anni di lotta contro la malattia.

– Nell’aprile del 2021 ha ricevuto un mazzo di 300 rose rosse da un ammiratore segreto, come si vede anche sui social.

– Ha raccontato a Gente che è una persona molto legata alla fede e il suo modello di donna è quello di Maria Teresa di Calcutta.

La carriera di Elisabetta Gregoraci

La sua prima apparizione nel mondo dello spettacolo risale al 1997: partecipa al concorso di bellezza Miss Italia, con la fascia di Miss Calabria (ma non vince). Come modella sfila per i grandi grandi brand (tra cui Dolce e Gabbana e Giorgio Armani). Dal 2012 al 2017 la vediamo in Made in Sud e dal 2018 a Battiti Live, la kermesse musicale estiva, per cui è alla conduzione per due stagioni consecutive.

Nel 2018 si è vociferata una sua partecipazione al Grande Fratello Vip 3, poi smentita da Chi perché il suo ex marito, Flavio Briatore, “al momento blocca la trattativa“. Ci riesce nel 2020, quando il reality è condotto da Alfonso Signorini.

Nel 2020 grande polemica e scalpore hanno suscitato le sue accuse a Nicola Savino. Avrebbe dovuto condurre con lui il Dopofestival, ma sui social si è scagliata contro il collega asserendo di essere stata silurata su sua richiesta. Il motivo? Le posizioni di destra di Briatore, secondo quanto dichiarato dalla showgirl.

Dove abita Elisabetta Gregoraci

Dopo il divorzio da Flavio Briatore, Elisabetta è rimasta a vivere nella splendida Montecarlo. Un modo per non allontanare troppo Nathan dal padre, considerato che il figlio è cresciuto proprio lì.

Elisabetta possiede anche un attico a Roma.

Il patrimonio di Elisabetta Gregoraci

Indipendente economicamente grazie al lavoro come conduttrice e testimonial, Elisabetta secondo le indiscrezioni riportate da Chi percepisce dopo la separazione da Briatore anche un assegno di mantenimento dall’ex marito.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG