Eleganza e bianco e nero sono le cifre stilistiche della casa di Elisabetta Gregoraci a Monte Carlo. Scopriamo di che si tratta!

Lo splendido principato di Monaco, in particolare la lussuosa Monte Carlo, fa da cornice alla bella ed elegante casa di Elisabetta Gregoraci, dove vive con suo figlio Nathan Falco. Dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore, la showgirl di origine calabrese è rimasta nella città monegasca e ha creato la sua dimora in cui passa molto del suo tempo libero, stando alle molte immagini che posta su Instagram anche e volentieri con suo figlio a farle compagnia.

Elisabetta Gregoraci, la casa: com’è arredata

Come si può vedere dal suo seguitissimo profilo Instagram, la Gregoraci posta quotidianamente dal principato di Monaco mostrando la sua splendida dimora. Si possono vedere gli interni, in cui predomina il bianco e il nero, cifra stilistica molto elegante, con divani in pelle bianca che danno quel tocco in più.

Un’altra parte dell’abitazione monegasca della conduttrice di Battiti Live è la cucina e il soggiorno, con un tavolo bianco (in cui lei e Nathan Falco fanno colazione, come si vede) per un locale accogliente e ideale per vivere i pasti necessari della giornata in maniera accomodante.

Invece il soggiorno mantiene, come sempre, lo stile di colore minimal, con un tavolo da pranzo nero, con sedie con un design elegante sempre abbinati al tavolo. Come si può vedere, anche nel periodo natalizio, la casa rimane molto accogliente, anche se si tinge di colori più legati al periodo – il rosso su tutti -, mantenendo però la stessa impronta moderna e minimal.

Infine sono da notare i molti quadri appesi alle pareti (ma pure tante foto di Elisabetta), per dare più vita all’abitazione, di diverse dimensioni. Questi sono presenti in tutti le stanze della casa, come si vede nelle immagini presenti sui social, in particolare Instagram, di Elisabetta, che si è creata una dimora veramente eccezionale.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG