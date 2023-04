Perché la Festa della mamma 2023 non si celebra l’8 maggio? Questa celebrazione cambia data ogni anno per un motivo ben preciso.

La Festa della mamma cambia data ogni anno perché, così come avviene con il Carnevale e la Pasqua, è una festività mobile. Eppure, non è stato sempre così, visto che fino a qualche tempo fa si celebrava l’8 maggio. Vediamo quando cade nel 2023 in Italia e perché la data è stata modificata.

Festa della mamma 2023: perché non si celebra l’8 maggio?

Quando si celebra la Festa della mamma 2023? Questa è una domanda che qualcuno, bene o male, si pone ogni anno. Stiamo parlando, infatti, di una festività mobile, che cambia data ogni 365 giorni. Cade sempre nel mese di maggio, quello che la tradizione religiosa dedica alla Madonna, ma si festeggia rigorosamente la seconda domenica del mese in oggetto. Questo significa, ad esempio, che nel 2023 si faranno gli auguri alla madre il 14 maggio, mentre nel 2022 sono stati fatti l’8 maggio.

A differenza della Festa del papà, che cade ogni anno il 19 marzo, quella dedicata alla mamma, così come il Carnevale e la Pasqua, cambia data in base al calendario corrente. E’ bene sottolineare, però, che il cambio della data di questa festività è piuttosto recente, visto che fino al 2000 si è sempre celebrata l’8 maggio. La decisione è stata presa soltanto per adeguarsi al Mother’s Day americano, fissato alla seconda domenica di maggio.

Festa della mamma: la data non è fissa in tutto il mondo

Appurato che la Festa della mamma 2023 cade il 14 maggio, è curioso che la data non sia fissa in tutto il mondo. Mentre l’Italia si è adeguata all’America, l’Inghilterra, il Galles e la Scozia hanno deciso di celebrarla la quarta domenica di quaresima. Il Belgio, invece, ha optato per l’ultima domenica di maggio, al contrario di Albania, Russia, Bulgaria, Macedonia, Romania e Moldavia che hanno scelto di festeggiare la madre nello stesso giorno della Festa della Donna, ovvero l’8 marzo. Infine, abbiamo San Marino che celebra la Festa della mamma il 15 marzo, la Spagna e il Portogallo che hanno preferito la prima domenica di maggio e l’Argentina che l’ha addirittura fissata nel mese di ottobre.

