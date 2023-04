Per invecchiare bene ci sono alcune cattive abitudini da abbandonare: ecco cosa evitare per prendersi cura di se in tutto e per tutto.

La vecchiaia è una fase della vita che, prima o poi, arriva per tutti. Piuttosto che odiarla e viverla con disprezzo, va accolta e amata: in tanti, infatti, non hanno avuto la stessa fortuna. Nonostante tutto, ci sono alcune cattive abitudini da abbandonare per invecchiare bene e prendersi cura di se nel modo corretto.

Come invecchiare bene: ecco le cattive abitudini da abbandonare

Per invecchiare bene, ci sono alcune cattive abitudini da abbandonare. Non stiamo parlando soltanto del benessere fisico, ma anche di quello mentale. Sono entrambi necessari per godere appieno del classico secondo tempo della vita, quello che offre tante opportunità a chi le sa cogliere. Quando si è giovani, è normale avere ritmi di vita o comportamenti sbagliati, ma superata una certa età bisogna abbandonare i vizi negativi e dedicarsi solo o soprattutto ai positivi. Innanzitutto, è bene seguire una dieta sana e bilanciata, che sia povera di zuccheri ma non di grassi essenziali. Eliminare questi ultimi dall’alimentazione, infatti, significa assistere ad un precoce invecchiamento della pelle.

E’ opportuno anche evitare di bere con la cannuccia, perché il movimento che si fa con la bocca non fa altro che contribuire alla formazione delle rughe. Idem per le sigarette, che non provocano solo la cosiddetta faccia da fumatore, ma sono nocive per l’intero organismo. Quando si mangia, ma anche in tutte le altre circostanze è consigliato avere un occhio di riguardo sulla postura. Ricordate che le posture scorrette, soprattutto con l’avanzare dell’eta, possono causare deformazioni permanenti. Tenete alla larga anche lo stress che, strano ma vero, contribuisce a creare tensioni muscolari di cui spesso neanche vi rendete conto.

Per invecchiare bene è necessario un buon sonno

Per invecchiare bene è necessario avere buone abitudini anche per quel che riguarda il sonno. Cercate di dormire almeno 7 ore a notte, in modo da evitare irritabilità, aumento di peso, affaticamento e pelle spenta e disidratata. Se possibile, cercate di non coricarvi sul fianco perché schiacciare il volto contro il cuscino favorisce la comparsa delle rughe. L’ideale è dormire sulla schiena: in questo modo il viso si mantiene giovane più a lungo. Soprattutto di notte, ma anche di giorno, il riscaldamento non dovrebbe mai essere eccessivo. Durante il riposo è meglio spegnerlo, mentre negli orari diurni bisognerebbe farne un uso saggio, per se stessi e per l’ambiente.

Infine, le ultime due cattive abitudini da abbandonare per invecchiare bene sono l’utilizzo eccessivo della televisione e il mancato uso della crema solare. Secondo uno studio recente, ogni ora trascorsa davanti alla tv equivale a 22 minuti in meno di vita. Se proprio non riuscite a rinunciare a serie tv, programmi di cronaca e talk show, è consigliato almeno allungare le gambe ogni 30 minuti. La crema solare, invece, è necessaria per combattere l’invecchiamento precoce dell’epidermide.

