Quanti sono gli invitati previsti per l’incoronazione Re Carlo III? Sono attese circa 2000 persone: ecco le personalità più importanti.

Gli invitati all’incoronazione di Re Carlo III sono circa 2000, molti meno rispetto agli 8000 che hanno partecipato alla celebrazione della Regina Elisabetta del 1953. Dai membri della Royal Family a quelli delle altre case reali, passando per gli esponenti della politica, alcuni leader religiosi e semplici Vip: vediamo quali sono le personalità più attese a Londra.

Incoronazione Re Carlo III: gli invitati della Royal Family

L’incoronazione di Re Carlo III è alle porte: il grande appuntamento è fissato per sabato 6 maggio 2023 presso l’Abbazia di Westminster, a Londra. Ormai è tutto pronto e gli alberghi della città segnano il sold out da tempo. Oltre ai sudditi e ai curiosi, che affolleranno le strade attorno alla chiesa, sono attesi anche tanti invitati, tra membri della Royal Family, capi di Stato, politici e ‘semplici’ Vip. Rispetto alla cerimonia di Elisabetta II del 1953, questa di Carlo dovrebbe essere più breve, ma parteciperanno comunque tante persone: circa 2000.

Tra gli invitati, ovviamente, ci sono sia i familiari del re che quelli della regina consorte Camilla. Al momento, ad aver confermato la loro presenza sono: William e Kate Middleton, la principessa Anna ed Edoardo, Harry (senza la moglie Meghan Markle), il principe Andrew (senza l’ex moglie Sarah Ferguson), le principesse Beatrice ed Eugenie, Zara Tindall e suo marito Mike Tindall. Ovviamente, ci sarà anche il principino George, figlio di William e Kate, che sarà uno dei paggi d’onore insieme ai piccoli Gus e Louis Lopes e Freddy Parker Bowles, nipoti di Camilla.

Incoronazione Re Carlo III: gli invitati al di fuori della Royal Family

All’incoronazione di Re Carlo III sono attesi anche diversi appartenenti di case reali straniere. Hanno dato conferma il principe ereditario del Giappone Akishino, che sarà accompagnato dalla principessa ereditaria Kiko e dalla figlia Kako, il principe Alberto e la principessa Charlene di Monaco, il re di Svezia Carlo XVI Gustavo con la figlia Victoria. Al posto della regina Margherita II di Danimarca, assente a causa di un recente intervento alla schiena, ci saranno suo figlio Federico e la nuora Mary Donaldson.

Tra i personaggi della politica, invece, sono attesi: il primo ministro inglese Rishi Sunak con i colleghi di gabinetto e della Camera dei Lord, alcuni ex ministri del Regno Unito come Liz Truss e Tony Blair, il nuovo primo ministro della Scozia Humza Yousaf e il presidente francese Emmanuel Macron. Tra gli invitati anche la First Lady Jill Biden, il presidente polacco Andrzej Duda, il primo ministro australiano Anthony Albanese, il primo ministro del Pakistan Shehbaz Sharif, il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea.

