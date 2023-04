Il karma esiste, non temete: vi presentiamo una selezione di frasi a tema, che potete utilizzare per voi stessi o per gli altri.

A prescindere dal karma, comportarsi bene fa stare altrettanto bene. Ciò che si semina si raccoglie, questo non andrebbe mai dimenticato. E’ per questo che vi presentiamo una serie di frasi a tema, che potete utilizzare per voi stessi oppure con gli altri.

Karma: le frasi più profonde

Impossibile non sperare nel karma. Possiamo anche non crederci, ma desiderare che dal bene nasca solo altrettanto bene è, nella maggior parte dei casi, naturale. Ovviamente, la stessa cosa accade anche con il male. Il mantra è sempre lo stesso: tutto ciò che fai, tornerà a te nella forma in cui meriti. Questo significa che amore chiama amore, odio chiama odio, e via dicendo. Di seguito, una selezione di aforismi sul karma utili a riflettere:

Le mie azioni sono i miei unici veri effetti. Non riesco a sfuggire alle conseguenze delle mie azioni. Le mie azioni sono il terreno su cui mi trovo. (Thich Nhat Hanh)

Come gli altri ti trattano è il loro karma; come tu reagisci è il tuo. (Wayne Dyer)

Un uomo nasce solo e muore da solo; e sperimenta le buone e le cattive conseguenze del suo karma da solo; e va da solo all’inferno o alla dimora suprema. (Chanakya)

Dio non ha risoluzione; nessun karma si attacca a Lui. (Ramana Maharshi)

“Quello che semini, raccoglierai”. La legge del Karma è inesorabile, l’evasione è impossibile. L’aiuto di Dio non serve quasi più, egli ha fatto la legge e poi è come se fosse uscito di scena. (Mahatma Gandhi)

Quando perdi, non perdere la lezione. (Dalai Lama)

Occorre sviluppare fiducia nel karma. Al momento giusto, esso ci darà ciò che ci spetta. (Rudolf Steiner)

Ogni volta che fai qualcosa, non sei solo tu ad esserne coinvolto, il Tutto ne è coinvolto. La tua responsabilità è immensa. Non devi chiudere solo il tuo karma personale: la tua biografia è l’intera storia del mondo. (Osho)

Non contare ogni giorno che passa per ciò che raccogli, ma contalo per ciò che semini. (Robert Louis Stevenson)

Non dimenticare mai questa verità: tutto ciò che ricevi dalla vita equivale a ciò che hai dato alla vita. Questa è in sintesi la teoria del karma, delle azioni del tuo passato: qualsiasi cosa dai, la riceverai. (Osho)

Anche gli incontri casuali sono il risultato del karma… Gli avvenimenti della vita sono legati alle nostre vite precedenti. (Haruki Murakami)

Quandi fai un atto di gentilezza ottieni un meraviglioso sentimento dentro. È come se qualcosa dentro il tuo corpo risponde e dice, si, si, così è come dovrei sentire. (Harold Kushner)

Il karma si muove in due direzioni. Se agiamo in maniera virtuosa, i semi che noi piantiamo daranno risultato di felicità. Se noi agiamo senza virtù, ne risulteranno sofferenze. (Sakyong Mipham)

Le nostre vite non sono nostre. Da grembo a grembo siamo legati agli altri, passato e presente, e da ciascuna cattiva azione ed ogni gentilezza, facciamo nascere il nostro futuro. (David Mitchell)

Gli uomini non sono puniti per i loro peccati, ma dai loro peccati. (Elbert Hubbard)

La legge del Karma infonde speranza per il futuro e rassegnazione per il passato. (Mario Ingaramo)

Ognuno di noi tiene in mano un filo e quel filo ci conduce alla nostra stella. Ognuno di noi ha una stella in cielo e il nostro destino è imparare a seguirla. Il nostro karma è scritto nella sua scia, se molliamo il filo è tutto perduto, si formano grovigli. (Susanna Tamaro)

Noi seminiamo ciò che raccogliamo … Noi raccogliamo ciò che seminiamo! Noi raccogliamo ciò che seminiamo. La legge di causa ed effetto. E noi siamo tutti sotto questa legge. (Nina Hagen)

Nessuno è venuto al mondo per appagare le ambizioni di un altro. Ciascuno ha le proprie ambizioni, i limiti del proprio karma. Ciascun uomo nasce per essere sé stesso. Se hai anche la più lieve aspettativa su qualcun altro, essa opererà come un veleno. (Osho)

Segui le 3 R. Rispetto per gli altri. Rispetto per te stesso. Responsabilità per le tue azioni. (Dalai Lama)

Ogni azione della nostra vita tocca qualche corda che vibra in eterno. (Edwin Hubbel Chapin)

La vita è un’eco. Quello che invii, torna indietro. Quello che semini raccogli. Quello che dai ottieni. Quello che vedi negli altri esiste in te. (Zig Zigler)

Frasi da dedicare a se stessi o agli altri

Il karma insegna la pazienza, dote che al giorno d’oggi è fondamentale. Se avete dato amore, non temete. In caso contrario, provate a rimediare: c’è ancora tempo. Di seguito, una selezione di frasi da dedicare a se stessi o agli altri:

Ciò che abbiamo fatto, il risultato di ciò ci torna indietro, oggi, domani, cento anni dopo, cento vite dopo e per sempre. E così, è il nostro stesso karma. Ecco perché uccidere è peccato in ogni religione. (Maharishi Mahesh Yogi)

Il karma, se correttamente compreso, è solo la meccanica attraverso cui si manifesta la coscienza. (Deepak Chopra)

La persona che è fondamentalmente cattiva per natura sarà sempre avversa alle buone azioni. È sempre legata al cattivo karma. (Sri Guru Granth Sahib)

C’è un destino che ci rende fratelli: nessuno va per la sua strada da solo. Tutto ciò che facciamo nella vita degli altri, ritorna nella nostra. (Edwin Markham)

Coloro che pregano per la tua rovina stanno concentrando pensieri negativi su di te, senza prendere atto del terreno scivoloso su cui sono in piedi, che potrebbe condurre alla loro caduta. (Michael Bassey Johnson)

Io credo nel karma. Credo che si riceve ciò che si è dato. (Randy Pausch)

Come hai piantato, così raccogli; tale è il campo del Karma. (Shri Guru-Granth Sahib)

Noi entriamo in questa vita con l’esperienza di un’altra vita, e la fortuna o la sfortuna di quest’esistenza sono il risultato delle nostre azioni in un’esistenza precedente (Swami Vivekananda)

Ciascuno di noi nasce con un compito solitario da svolgere e coloro che incontra lo aiutano a compierlo oppure glielo rendono ancora più difficile: sfortunato colui che non sa distinguere gli uni dagli altri. (Christian Bobin)

Il karma non è una punizione o una ricompensa, ma una naturale conseguenza delle scelte di vita fatte consapevolmente o inconsapevolmente. Qualunque sofferenza o piacere che l’anima potrebbero sperimentare nella vita attuale è causato da scelte che ha fatto in passato (Herman Kuhn)

Ci sono le onde e c’è il vento, ci sono le forze visibili e quelle invisibili. Ognuno ha questi stessi elementi nella sua vita, il visibile e invisibile, il karma e il libero arbitrio. (Kuan Yin)

L’anima personale, che regola la coscienza e fornisce lo stampo per il tipo di persona che ognuno di noi è in grado di diventare, viene influenzata dai gesti che compiamo e che possono migliorare o peggiorare il nostro karma. (Deepak Chopra)

Non c’è altro modo per rivendicare la gloria e la libertà dello spirito umano e di riconciliare le ineguaglianze e gli orrori di questo mondo, che sistemare tutto il peso sulla legittima causa – le nostre azioni indipendenti, o karma. (Swami Vivekananda)

Come il fuoco ardente riduce la legna in cenere, allo stesso modo il fuoco della saggezza riduce tutto il karma in cenere. (Bhagavad Gita)

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG