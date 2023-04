Tutto ciò che bisogna sapere sul bonus terme 2023: cos’è, quali sono i requisiti necessari e come richiederlo.

Sapevi che esiste un bonus per le terme nel 2023? O meglio, ne esistono ben due! Ovviamente non si tratta di semplici agevolazioni per poter consentire una rilassante vacanza termale a chiunque ne abbia voglia, bensì di due bandi di concorso rivolti a chi abbia necessità di cure termali. Scopriamo insieme tutti i dettagli, i requisiti necessari e cosa bisogna fare per ottenere questi contributi.

Bonus terme 2023: i requisiti

I due bandi di concorso sono stati aperti per l’assegnazione di contributi per le cure termali INPS che riguardano sia il Nuovo Fondo Mutualità che il Vecchio Fondo. Per poter partecipare è necessario essere cittadini maggiorenni, residenti in Italia, iscritti al fondo da almeno un anno, e non bisogna aver partecipato al concorso Soggiorni estivi, Nuova mutualità.

Donna Terme

Ma cosa si potrà fare con questi contributi economici? Potranno essere spesi nel periodo che va da giugno a novembre 2023 e si potranno usare presso alberghi, bed and breakfast, case vacanze, agriturismi, affittacamere, campeggi e quant’altro, ma solo se attivi sul territorio nazionale e solo nei periodi in cui si svolgono, ovviamente, le cure termali. Non potranno però essere utilizzati i contributi del bonus per pagare le spese accessorie, le spese di viaggio, di trasporto e ogni altra voce che non includa il soggiorno e il trattamento.

Ricordiamo che il bonus terme è una misura, nata nel 2020, per assicurare guadagni alle strutture di benessere, fortemente danneggiate durante la pandemia, e per garantire cure psicofisiche a milioni di italiani. Può essere utilizzato però solamente in determinate strutture convenzionate.

Come ottenere il bonus 2023

Se desideri prenotare una vacanza all’insegna del benessere psicofisico e vuoi quindi goderti un periodo di cure termali per riprenderti dallo stress dei mille impegni che ci affliggono ogni giorno, devi però affrettarti.

Per poter partecipare al bando è necessario inviare domanda tramite raccomandata A/R entro e non oltre il 13 maggio 2023. Saranno scelti come beneficiari solo coloro che intenderanno investire però almeno 1000 euro. Ricordiamo che il bonus può essere richiesto da chiunque acquisti uno o più servizi termali presso i centri accreditati a Invitalia, e che non esistono limiti ISEE per poter partecipare al concorso.

