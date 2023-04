Il periodo delle ferie si avvicina. Scopriamo, quindi, quali sono le regole base e quando possono essere imposte dal datore di lavoro.

Quando si parla di ferie dal lavoro, gli aspetti da prendere in considerazione sono davvero tanti.

Si parte, infatti, dai numeri di giorni dei quali il lavoratore può godere e si prosegue con i permessi da chiedere e con le ferie che, in alcuni casi, possono addirittura essere imposte.

Scopriamo, quindi, tutto quel che c’è da sapere a riguardo e quali sono le opzioni possibili e non collegate alle ferie illimitate che sono, invece, una novità degli ultimi anni.

Ferie sul lavoro: come richiederle e cosa aspettarsi

La prima cosa da sapere è che il lavoratore può fare richiesta di un periodo preciso per le ferie. Queste date, però, non saranno automaticamente concesse in quanto il datore di lavoro avrà l’ultima parola in merito. Ovviamente, dovrà tener conto delle preferenze dei suoi lavoratori ma avere anche modo di sistemarle in modo da non restare con turni scoperti.

colloquio lavoro

Detto ciò, il lavoratore ha diritto a conoscere con il giusto anticipo in quali giorni potrà godere delle sue ferie, in modo da soddisfare il principio secondo il quale è indispensabile avere un periodo di tempo per ricaricarsi e stare con i propri cari. Il piano legislativo prevede inoltre tre periodi diversi in cui è possibile godere delle ferie maturate. Il primo, che è di due settimane circa, può essere goduto durante l’anno in cui si sono maturate le ferie e, disponibilità permettendo, può essere goduto senza interruzioni.

Il secondo, sempre di due settimane, può essere goduto entro i 18 mesi dal termine dell’anno in cui le ferie sono state maturate. Infine, il terzo (se si hanno più delle quattro settimane classiche) può essere frazionato nel corso dell’anno o reso economicamente sullo stipendio.

Quando è possibile che le ferie vengano imposte

Ci sono dei casi in cui il lavoratore non gode delle proprie ferie e, per salvaguardarlo, esiste una legge che rende la cosa obbligatoria. Il datore di lavoro che non concede ferie è infatti passibile di sanzioni anche pesanti. Qualora nonostante le insistenze del datore di lavoro, il lavoratore continuasse a non voler prendere ferie, queste potranno essere imposte e stabilite in giorni fissati dal datore di lavoro.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG