Grazie al progetto Leggerà sono nate le panchine illuminate per leggere di notte: vediamo dove si trovano e qual è il loro scopo.

Il progetto Leggerà ha dato vita ad alcune panchine illuminate per leggere di notte. Queste installazioni sono situate nel centro storico di Genova e fanno parte di un progetto più ampio, il Lighting for Genoa. Di cosa si tratta? In che modo queste opere vanno a valorizzare la cittadina ligure?

Panchine illuminate per leggere di notte, dove si trovano?

Le panchine illuminate per leggere di notte esistono davvero. Grazie al genio creativo della designer Giorgia Brusemini e della lighting designer Carla Morgante è nato Leggerà, un’installazione inaugurata lo scorso febbraio nel centro storico di Genova. Considerando che la cittadina ligure è stata nominata Capitale italiana del Libro 2023, mai costruzione fu più azzeccata. Le panchine, situate nella piazzetta in Salita alla Torre degli Embriaci, vicino via di Santa Maria di Castello, sono state modificate partendo da quelle già esistenti.

Nello specifico, le panchine illuminate per leggere di notte di Genova sono state ottenute aggiungendo uno schienale rialzato che si incurva all’altezza della testa e alcune luci nella parte superiore. In questo modo, quanti si siedono non avvertono solo una certa comodità, ma possono anche avere l’opportunità di leggere un libro in mancanza di luce naturale. L’intenzione delle ideatrici Brusemini e Morgani non è solo quella di offrire una seduta accogliente, ma anche quella di spingere le persone alla socializzazione, allo scambio di idee.

Leggerà, non solo panchine per leggere al buio: c’è anche Lighting for Genoa

L’installazione Leggerà, con le sue panchine per leggere al buio, fa parte di un progetto più ampio, ovvero Lighting for Genoa. Il comune della cittadina ligure intende migliorare l’illuminazione pubblica con alcune opere di rinnovamento urbano. Con la direzione creativa della lighting designer Stefania Toro, dieci piazze del centro storico vedranno nuova luce, mentre alcuni percorsi pedonali sono già stati impreziositi con proiezioni particolari. E’ bene sottolineare che tutte le installazioni luminose saranno a basso consumo energetico.

Riproduzione riservata © 2023 - DG