I trend dei viaggi degli italiani per le vacanze della prossima estate: ecco le mete più ambite e i fattori più importanti per la scelta.

L’estate è alle porte e gli italiani hanno iniziato a pianificare le vacanze. Tra viaggi da favola e ricerca di risparmio, in vista della prossima stagione estiva si profilano però determinati trend che per certi versi sorprendono. Le abitudini degli italiani stanno infatti cambiando, e nell’epoca dello smart working e della “disponibilità”, saranno in molti, a quanto pare, a portarsi il lavoro “nella valigia”. Lo riferisce una ricerca di Revolut, app finanziaria con oltre 1,2 milioni di clienti in Italia. A quanto pare, un italiano su tre lavorerà anche durante le vacanze, o darà almeno la sua disponibilità a farlo. La motivazione? Non solo un cambiamento delle abitudini lavorative, ma anche necessità di natura economica.

Vacanze estive 2023: le tendenze degli italiani

L’indagine condotta da Revolut in collaborazione con Dynata è stata svolta su un campione di 1000 persone maggiorenni con cittadinanza italiana. Quel che è emerso è un quadro piuttosto variegato di abitudini e obiettivi in vista della prossima estate.

Vacanza Genitori Bambini Viaggio Macchina

Se un italiano su tre lavorerà, o potrebbe farlo, anche durante i propri viaggi in giro per il mondo, tre quarti degli intervistati hanno affermato che il primo driver per le scelte delle proprie mete in questo momento resta il fattore costi, seguito dall’attenzione alla salute e alla sicurezza, al cibo e alle tradizioni locali e poi alla sistemazione (determinante per il 38% del campione preso in esame). In altre parole, se il prezzo è conveniente l’alloggio passa, per la gran parte degli italiani, in secondo piano.

A proposito di spesa: qual è il budget previsto per questo 2023? Al di là dei possibili bonus, ci sono differenze tra donne e uomini. Si stima che il 61% delle donne italiane spenderanno tra i 250 e i 1000 euro per una settimana di viaggio, mentre una percentuale simile, il 59%, degli uomini avrà un budget tra i 500 e i 2000 euro a settimana. Venendo al totale, solo il 7% degli intervistati pensano di spendere meno di 250 euro per le proprie vacanze, e solo il 5% crede di arrivare a più di 2000, mentre il 24% si prefigura un budget tra i 250 e i 500 euro e il 35% tra i 500 e i 1000 euro.

Le mete e le attività preferite

Per quanto riguarda la località in cui andare in vacanza, a quanto pare gli italiani continuano a prediligere mete marittime o comunque mediterranee. Il paese più scelto per il 2023 è la Spagna, per un rapporto qualità-prezzo secondo conveniente secondo l’8% degli intervistati. Seguono la Grecia (7%) e la Croazia (5%).

Se il mare resta quindi più gettonato rispetto alla montagna, va compreso cosa cerchino davvero gli italiani dalle proprie vacanze. Relax, certo, ma anche attività enogastronomiche e culturali. Da questo punto di vista, il 68% degli intervistati ha infatti dichiarato di dare priorità alle esperienze relative alla cucina locale, per assaporare nuovi piatti e gustare pietanze differenti. Il 57% dà priorità alla visita dei luoghi tipici, mentre il 49% mette al primo posto la possibilità di stare a contatto con la natura e gli animali. Molto importante resta anche la presenza, nei luoghi di vacanza, di musei e arte (58%), mentre solo il 36% sceglie la propria meta badando anche allo shopping. D’altronde, per quello vanno più che bene anche i centri commerciali della propria città.

