Re Carlo III segue in modo maniacale la sua alimentazione: ecco la sua dieta, composta solo da alimenti freschi e di stagione.

La dieta di Re Carlo III è composta solo ed esclusivamente da alimenti freschi e di stagione. Spesso, il sovrano consuma cibi che vengono coltivati direttamente negli orti delle sue tenute. Vediamo cosa mangia e a quale prelibatezza non rinuncia neanche quando è in viaggio per lavoro.

La dieta di Re Carlo III: ecco cosa mangia il sovrano

Da sempre molto attento ai temi ambientali, Re Carlo III segue da anni una dieta rigorosa. In vista della cerimonia di incoronazione, che si svolgerà sabato 6 maggio 2023, il suo regime alimentare è ancora più rigido. Il sovrano fa soltanto due pasti principali, la colazione e la cena. Adora le uova, il formaggio e il miele ed evita come la peste la carne rossa. Così come facevano i suoi genitori Elisabetta e Filippo, anche lui inizia la giornata con un uovo, accompagnato da un muesli speciale. Quest’ultimo deve rigorosamente essere preparato con frutta fresca e prodotti che arrivano dalle sue tenute.

Il Re, che non a caso è stato ribattezzato il sovrano ambientalista, è un fan sfegatato dell’agricoltura biologica e biodinamica. Consuma esclusivamente frutta e verdura che vengono coltivati negli orti delle sue residenze. Anche il latte proviene dalle mucche di Windsor, mentre il miele dalle api di Balmoral. Per quanto riguarda la cena, generalmente predilige uova con verdure o funghi, oppure pesce o cacciagione locale. Carlo III segue in modo quasi maniacale la stagionalità degli alimenti e quando si trova costretto a viaggiare per lavoro porta sempre con sé un barattolo del suo adorato miele.

Qual è il “sandwich perfetto” di Re Carlo III?

Qualche tempo fa, il Mirror ha pubblicato la ricetta del “sandwich perfetto” di Re Carlo III. Sembra che il sovrano d’Inghilterra vada pazzo per due fette di pane morbido farcito con: un uovo al tegamino, formaggio groviera, insalata, pesto fatto in casa, un filo di burro e un altro di maionese. Per la sua incoronazione, invece, il figlio di Elisabetta II ha scelto un piatto completamente diverso: una quiche con spinaci, fave e dragoncello.

