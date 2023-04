Manca poco all’incoronazione di Re Carlo III. La cerimonia si terrà il prossimo 6 maggio e tutto il mondo punterà gli occhi sul nuovo Re d’Inghilterra dopo la morte della Regina Elisabetta. Vi siete mai chiesti a quanto ammonta il patrimonio del futuro Re? Scopriamolo, la cifra è da capogiro.

Il Sunday Times, in occasione dell’imminente incoronazione di Carlo III del prossimo 6 maggio, ha rivelato a quanto ammonterebbe il patrimonio del reale. Re Carlo III avrebbe un patrimonio che si aggira intorno alle 600 milioni sterline, quasi il doppio rispetto a quello della madre, che si aggirava intorno alle 300 milioni di sterline.

I preziosi possedimenti del sovrano sono le dimore di Sandringham e Balmoral. La famiglia reale detiene Sandringham da oltre 160 anni, mentre il principe Alberto acquistò Balmoral per la regina Vittoria nel 1852. Nel 2022, la società immobiliare McCarthy Stone ha valutato la dimora principale di Sandringham a 55 milioni di sterline, mentre l’intera proprietà potrebbe valere circa 245 milioni di sterline.

Oltre alle importanti proprietà, il segreto della fortuna di Re Carlo sarebbe legato alla sua indole da grande risparmiatore. Fin dai tempi del divorzio con Diana, costato 17 milioni di sterline, il futuro Re ha sempre risparmiato molto, cosa che gli ha permesso di mettere da parte una somma molto importante. Secondo le indiscrezioni avrebbe un patrimonio maggiore persino della famiglia Beckham e di Elton John.

