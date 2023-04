Rosario Fiorello si è regalato un fine settimana di relax insieme alla moglie Susanna Biondo, 57 anni, la figlia Angelica, 16 anni e Olivia, la figlia più grande di Susanna. I quattro hanno fatto un gita a Cortina d’Ampezzo, e sono stati immortalati dal settimanale Chi. Ecco la reazione di Fiorello di fronte ai paparazzi.

I fotografi del settimanale Chi hanno scovato Rosario, Susanna e le loro figlie mentre erano in giro in bicicletta respirando l’aria fresca di Cortina. Un fine settimana di relax lontano dagli impegni lavorativi di VivaRai2. Quando Fiorello ha notato la presenza dei fotografi, invece di arrabbiarsi, ha iniziato a scherzare con loro. Ha iniziato a fare smorfie facendo finta di partecipare ad una tappa del Giro d’Italia.

Rosario Fiorello e la moglie sono sempre stati molto riservati sulla famiglia e sulle loro due figlie. Cercano sempre di tenere la loro vita privata lontano dai riflettori, infatti la loro figlia Olivia è quasi impossibile da trovare in foto o video. Anche quando hanno rilasciato interviste, le loro dichiarazioni sulla vita privata sono sempre state poche.

View this post on Instagram

La loro è una relazione che dura da 26 anni, basata sulla complicità e sulla voglia di stare insieme: “Io e lei facciamo tutte le cose insieme, anche giocare a tennis. Lo dico sempre, è Susanna che mi sprona, perché io sono pigro e vorrei stare sul divano e non fare niente, invece faccio il tour, vado a Sanremo, sempre spinto da lei“.

