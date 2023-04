La neo mamma Aurora Ramazzotti è alle prese con le “prime volte” che accompagnano la nascita di un figlio. Nelle prima ore della mattina, la ragazza ha voluto condividere un momento intimo tra lei e il figlio Cesare, ovvero quello del primo allattamento della giornata, all’alba, perchè quando il bebè chiama bisogna subito rispondere.

Nelle sue stories di Instagram Aurora Ramazzotti ha condiviso un video molto tenero ma anche molto divertente con protagonista il piccolo Cesare. Il bambino, infatti, è alla prese con il primo “pasto” della giornata, ed è particolarmente vorace. Nel video la neo mamma ha scritto scherzando: “La voracità con cui Cesare gestisce la poppata delle 7:16 mi conferma, qualora vi fossero dubbi, che è proprio mio figlio. Levatemi tutto ma non la colazione“.

Dopo poco Aurora ha anche pubblicato una foto mentre tiene in braccio Cesare, che dorme soddisfatto con la pancia piena. Anche in questo caso la ragazza fa una battuta, scrivendo: “E dopo la magnata collassino assicurato“.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si stanno vivendo queste prime settimane da neo genitori, godendosi ogni momento insieme al piccolo Cesare. Nei giorni scorsi la coppia era stata paparazzata durante una gita al parco, più sorridente che mai. Goffredo spingeva la carrozzina e ogni tanto lanciava qualche occhiata al bebè. In una recente foto sui social, Aurora ha scritto: “Due settimane fa sono nati anche mamma e papà“.

