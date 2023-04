Arrigo Vecchioni, 36 anni, figlio del grande Roberto Vecchioni, è venuto a mancare. La famiglia ha condiviso la notizia sui social, chiedendo silenzio in questo momento di grande dolore. Nelle scorse ore ha voluto condividere un messaggio anche Francesca, la sorella di Arrigo.

Arrigo Vecchioni è morto ieri a causa di una malattia contro cui lottava da tempo. Arrigo era il secondogenito di Roberto Vecchioni, avuto dalla moglie Daria Colombo. Nelle scorse ore, dopo che la famiglia ha richiesto silenzio, Francesca Vecchioni, primogenita del cantante, ha voluto condividere lo stesso messaggio sul suo profilo Instagram.

Ad accompagnare una foto del fratello, ha scritto: “Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio”.

View this post on Instagram

Francesca è molto legata al fratello Arrigo, più piccolo di lei di ben 11 anni. Il ragazzo aveva seguito le orme del padre, anche lui scriveva ed era appassionato di poesia. Oltre a Francesca e Arrigo, Vecchioni e la moglie hanno altri due figli, Edoardo e Carolina. Edoardo, il più piccolo, è affetto da sclerosi multipla. Il cantante, che compirà a breve 80 anni, ha parlato spesso del suo rapporto con i figli, dicendo: “Ai figli bisogna raccontare che la vita è aperta, magnifica, e che la vita anche nei momenti di dolore, presuppone un momento di rivincita”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram