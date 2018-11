Sapevi che Roberto Vecchioni ha ricoperto per anni il ruolo di insegnante in diversi licei classici di Milano? Ecco una serie di curiosità sul cantautore!

Cantautore, scrittore, poeta, insegnante e attore. Di chi parliamo? Naturalmente di Roberto Vecchioni, un talento a 360 gradi nel panorama italiano. Abbiamo raccolto una serie di curiosità interessanti sulla sua vita!

Chi è Roberto Vecchioni: la biografia

Classe 1943, è nato il 25 giugno, del segno del cancro, a Carate Brianza da genitori napoletani. Nel 1968 consegue la laurea in Lettere Classiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dove comincia la sua carriera accademia come assistente di Storia delle Religioni. Alcuni anni dopo diventa insegnante di italiano, greco e latino presso alcuni licei classici di Milano e Brescia. Ha insegnato per diverso tempo presso il liceo C. Beccaria di Milano. Tra i suoi alunni? Anche Paola Iezzi, cantante del duo musicale di Paola & Chiara.

Roberto Vecchioni: la carriera

Debutta nel mondo delle sette note come autore scrivendo per grandi interpreti della musica italiana: Ornella Vanoni, Gigliola Cinquetti, Homo Sapiens, Anna Oxa e Iva Zanicchi. Non solo collabora con diverse case discografiche. Nel 1968 registra il suo primo 45 giri: “La pioggia e il parco” e “Un disco scelto a caso”. Nel 1971, invece, esce l’album di debutto “Parabole” al cui interno trova spazio la evergreen “Luci a San Siro“.

Alcune curiosità

– Sapevi che…ha scritto l’inno dell’Inter? Si chiama “Inter spaziale“, una dedica alla squadra di cui è follemente tifoso!

– Diverse le partecipazioni al Festival di Sanremo: la prima nel 1973 con “L’uomo che si gioca il cielo a dadi” (ottavo posto), l’ultima nel 2011 con “Chiamami ancora amore” con cui vince la kermesse.

– Dal suo debutto ad oggi ha pubblicato 43 dischi: 25 studio, 5 album live e 13 best of.

– Non si contano i premi e riconoscimenti vinti durante la sua carriera. Una cosa è certa: ha vinto tutti quelli più importanti. Dal Premio Tenco al Festivalbar, dal Festival di Sanremo al Premio Mia Martino fino al Premio Lunezia!

– Sapevi che…è un grandissimo appassionato di enigmistica? In pochi sanno che collabora con la rivista Sibilla con il nome di Sergente York!

Roberto Vecchioni: figli, vita privata e canzoni

Non si contano le canzoni di successo di Roberto Vecchioni. Da “Samarcanda“, brano del 1977 dedicato al padre, “Voglio una donna”, “El Bandolero stanco”, “Figlio figlio figlio”, “Sei nel mio cuore”, “Sogna ragazzo sogna”, “Ho conosciuto il dolore”, “Mi manchi”, “Il cielo capovolto” e tante altre.

Per quanto riguarda la vita privata, il Professore si è sposato la prima volta nel 1973 con Irene Bozzi. Durante il loro matrimonio è nata la primogenita Francesca. In seguito il cantautore si è sposato per una seconda volta nel 1981 con Daria Colombo, giornalista e scrittrice italiana. Dalla loro unione sono nati altri tre figli: Arrigo, Carolina ed Edoardo.

Vecchioni ha Instagram dove posta molte foto di lui.