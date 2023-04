Arriva la tragica notizia della morte di Arrigo Vecchioni, il figlio del noto cantante Roberto. “Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio”. Queste le parole sul profilo social del padre.

Di seguito il post che annuncia la tragica scomparsa:

Arrigo il secondo dei quattro figli del cantante Roberto Vecchioni, era il primo avuto insieme alla seconda moglie Daria Colombo. Il cantautore milanese ha avuto la sua prima figlia, Francesca Vecchioni, dalla prima moglie Irene Brozzi. In seguito si è sposato con Daria Colombo nel 1981, dalla quale ha avuto altri tre figli: Arrigo, Carolina ed Edoardo.

