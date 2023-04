Tornano a farsi vedere insieme Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Dopo i rumors di rottura, eccoli impegnati con tanto di “annuncio”…

“Stanno per annunciare la loro separazione”. Era stato più o meno questo l’annuncio delle scorse giornate riguardo Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, prontamente smentito dalla coppia. Ora, i due tornano a farsi vedere insieme con tanto di foto social e “annuncio”. Ecco di cosa si tratta.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, nuova foto insieme e “annuncio”

Sonia Bruganelli Paolo Bonolis

Dopo le voci su un presunto imminente annuncio di separazione e una quasi volutamenente comuca smentita, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis tornano a farsi vedere insieme e lo fanno per ragioni di lavoro.

I due, infatti, hanno condiviso – per la verità solo la donna – un momento importante nel quale andava presa una decisione fondamenta in merito al programma Ciao Darwin che a breve tornerà su Canale 5.

Lei come produttrice, lui come conduttore, Sonia e Paolo hanno annunciato di aver scelto una figura di riferimento per la trasmissione. Quale? Madre Natura…

“E finalmente… habemus Madre Natura”, ha scritto la donna a corredo dell’immagine in questione facendo, quindi, riferimento alla scelta della modella che interpreterà la protagonista del programma condotto dal marito.

Insomma, la nuova foto di coppia riguarda solo questioni lavorative e non private ma, almeno per ora, mostra come tra i due proseguano i rapporti come al solito. Nessun accenno, infatti, a rotture o separazioni.

Di seguito anche il post Instagram dei due con l’annuncio su Madre Natura (non spoilerata però):

