L’annuncio social inaspettato dell’ex concorrente di Amici. Dietro alla sua decisione c’è un motivo davvero speciale.

Abbiamo visto come di recente molte note modelle come per esempio Aida Yespica abbiano deciso di intraprendere la strada dell’apertura di un profilo su OnlyFans, la nota piattaforma dove vengono condivisi, di solito, contenuti a luce rosse o, comunque, più espliciti rispetto a Facebook, Twitter e Instagram. Ora, una ex allieva di Amici, Federica Carta, ha deciso di fare lo stesso ma con un obiettivo per diverso da quello che potrebbe sembrare.

Amici, l’ex allieva Federica Carta apre profilo OnlyFans

FEDERICA CARTA

“Ho aperto un profilo OnlyFans. Voglio dare a chi mi segue dei contenuti esclusivi, a partire da un progetto che non vedo l’ora di presentare”. Sono state queste le prime parole di Federica Carta su Twitter.

Un messaggio, quello della ex allieva di Amici 2016 che ha sicuramente sorpreso ma che trova anche una sua spiegazione, inedita, nelle parole successive.

“Non ci saranno contenuti espliciti. Voglio devolvere l’intero ricavato per una causa che mi sta molto a cuore e della quale parlerò presto”, ha detto la ragazza.

L’obiettivo di Federica è quindi quello di condividere contenuti sempre relazionati alla sua musica e donare i soldi ricavati dagli abbonamenti degli iscritti in beneficienza. Non ci saranno, a quanto pare, foto o video “per adulti” come, di solito, si fa su questa piattaforma.

E proprio questa scelta inedita e insolita ha generato tante domande da parte di chi la segue. “Ma perché proprio OnlyFans?”. “Non era meglio una raccolta fondi e basta?”. “Ma stai per anticipare qualche altro progetto di musica?”.

Sono queste alcune delle domande a cui, probabilmente, la Carta risponderà più avanti.

Di seguito anche il post Twitter con l’annuncio della ragazza:

Ho aperto un profilo OnlyFans. Voglio dare a chi mi segue dei contenuti esclusivi, a partire da un progetto che non vedo l’ora di presentare. Non ci saranno contenuti espliciti. Voglio devolvere l’intero ricavato per una causa che mi sta molto a cuore e della quale parlerò presto — Federica Carta (@FedericaPaper) April 17, 2023

Riproduzione riservata © 2023 - DG