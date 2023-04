Dopo aver vinto l’ultima edizione del GF Vip, Nikita Pelizon potrebbe essere interessata a prendere parte anche a L’Isola dei Famosi…

L’Isola dei Famosi è iniziata e come era logico accadesse, tutti ne parlano. In tal senso, prendere parte al reality in Honduras potrebbe interessare molti volti noti dello spettacolo anche chi ha appena concluso un’altra esperienza decisamente lunga e “provante” come quella del GF Vip. Di chi stiamo parlando? Di Nikita Pelizon che è stata la vincitrice dell’ultima edizione del reality condotto da Signorini ma che sarebbe pronta, in futuro, ad una nuova avventura.

Nikita Pelizon, dal GF Vip all’Isola? Le parole

Nikita Pelizon

Parlando a Chi, in una recente intervista, Nikita Pelizon ha sottolineato come l’idea di prendere parte all’Isola dei Famosi non le dispiacerebbe anche se avrebbe una paura davvero singolare.

“Se mi proponessero di volare a L’Isola dei Famosi? Sarebbe una bellissima esperienza, ma ho paura dei mosquitos. Al momento non credo che accetterei, in futuro mai dire mai”, ha detto la ragazza.

Insomma, dopo aver vinto il GF, la bella influencer non disdegnerebbe volare in Honduras. Al momento, però, come possibile vedere dal suo profilo Instagram, il suo pensiero è unicamente quello di fare il tifo per la sua amica Helena Prestes con la quale aveva partecipato all’edizione 2022 di Pechino Express dove avevano formato il duo Italia-Brasile.

La ragazza si è mostrata in alcune stories mentre sostiene l’amica e invita tutti i suoi seguaci a fare lo stesso per farle vivere una bella esperienza nel reality.

Di seguito anche il post Instagram con la vittoria della ragazza al GF Vip 7:

