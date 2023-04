Siparietto per Chiara Ferragni che è stata vittima di un divertente scambio di persona. Il tutto rigorosamente sui social.

Tanto seguiti e amati sui social, i protagonisti di questa simpatica situazione hanno, sicuramente, riso per quanto accaduto. Stiamo parlando di Chiara Ferragni, Gianni Morandi e sua moglie Anna Dan. I tre si sono mostrati sui social in uno scatto molto speciale dove alcuni utenti sbadati hanno confuso l’imprenditrice digitale per la figlia del noto cantante…

Chiara Ferragni scambiata per la figlia di Gianni Morandi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, come detto, si è mostrata sui social insieme a Gianni Morandi e a sua moglie Anna Dan, presumibilmente a casa della coppia. A condividere lo scatto è stato il cantante che ha fatto vedere un contenuto davvero simpatico e che conferma l’ottimo rapporto nato anche dopo la partecipazione a Sanremo 2023.

Nella foto, l’imprenditrice digitale si trova al centro tra i due consorti. Ma è stata proprio questa armonia a creare un po’ di “confusione” in qualche utente.

Infatti, uno di questi ha scritto: “La ragazza è identica alla madre. Buona serata a voi. Siete bellissimi. Complimenti. Anche la ragazza è una cantante? Auguri e buona fortuna. Un bacio a ogni uno di voi”.

Questo utente ha quindi scambiato la Ferragni per la figlia di Anna e Gianni. Una situazione che lo stesso Morandi ha notato e a cui ha voluto replicare in tono scherzoso: “Conosci la mamma di Chiara? Un saluto affettuoso”.

Di seguito il post Instagram in questione con i tantissimi commenti ricevuti:

