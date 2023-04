Sui social Rosa Perrotta si è detta molto preoccupata per la salute del figlio alle prese con la febbre alta nelle ultime ore.

Si sfoga e confronta spesso Rosa Perrotta con i suoi fan sui social. La nota influencer ed ex volto di Uomini e Donne ha raccontato una nuova preoccupazione che la tormenta e che riguarda la salute dei figli. In particolare di quello più piccolo, Achille, alle prese con la febbre alta.

Rosa Perrotta in ansia per il figlio: cosa succede

“Sicuramente avrà una forte infiammazione in bocca. Poverino, non riesce a deglutire e a mangiare”, ha spiegato nelle sue stories Instagram Rosa Perrotta sulla salute del bimbo. “Achille ha una forma virale che durerà qualche giorno e per il momento, ha questa febbre molto alta. Quando si tratta della salute dei miei bambini sto davvero male ed è il mio più grande limite. Pensavo che la mia ansia con il tempo andasse a scemare, però mi sbagliavo. La mia ansia non la perderò mai”.

L’influencer ha anche aggiunto: “Se lui non si riprende io non posso stare bene. Ci siamo ‘scampati’ anche il tamponcino streptococco perché il pediatra ha detto di non farlo. Quindi, dobbiamo solo aspettare che questi giorni passino in fretta”.

A questo punto speriamo davvero che il piccolo si rimetta presto e che possa anche far tornare più serena la mamma e anche il babbo.

Di seguito un recente post Instagram molto tenero e dolce della donna insieme ai suoi figli in alcuni momenti di gioia in famiglia:

