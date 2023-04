In vista della ripartenza del suo programma Bar Stella, Stefano De Martino ha parlato di lavoro ma anche di famiglia e del figlio Santiago.

Tornerà in tv su Rai 2 con ‘Bar Stella’ il prossimo 25 aprile ma Stefano De Martino, a TV, Sorrisi e Canzoni, non ha parlato solo di lavoro. Il marito di Belen Rodriguez, infatti, si è soffermato anche su come ha affrontato la sua vita e di quali insegnamenti sta provando a dare a suo figlio Santiago.

Stefano De Martino: il lavoro e gli insegnamenti al figlio

Stefano de Martino

Nel corso dell’intervista, Stefano De Martino ha iniziato spiegando quali idee e quali esempi stia cercando di seguire per la sua carriera di conduttore: “Mi piace scovare personaggi nuovi e mettere in pista “giocatori” capaci di improvvisare. Cerco di fare la televisione che Renzo Arbore definirebbe un po’ jazz”, ha detto parlando di Bar Stella.

E su cosa lo abbia portato a questo punto e a questo successo: “Il disagio e l’entusiasmo muovono tutto quello che faccio. Il primo va inteso come non sentirsi all’altezza e sempre fuori luogo, questo stare un po’ scomodo ha aiutato la mia crescita”.

Sarebbero proprio queste le cose che De Martino sta provando ad insegnare a suo figlio Santiago: “È quello che cerco di spiegare anche a mio figlio: con lo studio puoi arrivare dappertutto, quando ti senti inadatto è solo perché non hai dedicato abbastanza tempo a una cosa. Adesso ho capito che quello che non riesco a fare è solo per mancanza di tempo o dedizione. Se vuoi ottenere un risultato c’è un tempo in cui devi seminare ma poi ce n’è uno in cui devi raccogliere. E in tutto questo processo la costante è l’entusiasmo. Appena mi sento comodo e un obiettivo è facilmente raggiungibile mi annoio e voglio cambiare. Su questo devo ancora lavorare…

Di seguito anche un post Instagram condiviso dal conduttore con il figlio Santiago protagonista:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG