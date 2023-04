Nuovi rumors, questa volta di conferma, a proposito della nuova fidanzata di Cesare Cremonini. Ecco di chi si tratta.

Solamente alcune settimane fa si era parlato della nuova coppia formata da Cesare Cremonini e una nota giornalista Rai. Era stato il settimanale Chi a lanciare l’indiscrezione e, oggi, arrivano conferme, con tanto di nome di quella che sarebbe la nuova dolce metà del noto artista.

Cesare Cremonini: la conferma sulla nuova fidanzata

Cesare Cremonini

“La musica d’autore italiana va a braccetto con il giornalismo politico. Come anticipato due settimane fa da ‘Chi’ il cantante Cesare Cremonini ha stretto un’amicizia più che affettuosa con una giornalista di punta della Rai. Ora è in grado di rivelare il nome della nuova fiamma del popolare cantautore”, si legge sul noto settimanale nell’ultimo numero in edicola da mercoledì 19 aprile.

Proprio Chi, questa volta, si sbilancia e fa il nome della donna: “Si tratta di Giorgia Cardinaletti, 35 anni, conduttrice del Tg1 delle 20, esperta di cronaca e di politica, votata telegiornalista dell’anno nel 2019″.

Da quanto si apprende, il primo incontro tra i due sarebbe avvenuto a settembre quando proprio il TG1 aveva ospitato il cantante per presentare ‘Stella di mare’, singolo cantato con Lucio Dalla. Per ringraziarla in cantante l’aveva poi invitata al suo concerto a novembre.

E a quanto pare, da quel momento in poi, i due non avrebbero più smesso di fare coppia fissa. Staremo a vedere se il cantante e la giornalista usciranno ora allo scoperto o smentiranno tutto.

Di seguito un recente post Instagram del cantante nel giorno del suo compleanno:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG