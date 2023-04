Secondo le ultime indiscrezioni Cesare Cremonini, dopo la relazione con Martina Maggiore, avrebbe trovato di nuovo l’amore.

Cesare Cremonini avrebbe di nuovo il cuore impegnato dopo la fine della relazione con Martina Maggiore. A lanciare il gossip è il settimanale Chi, che nella sua rubrica “Chicche di gossip”, scrive che il cantante avrebbe iniziato una storia d’amore con una nota giornalista Rai.

Cesare Cremonini di nuovo fidanzato?

Cesare Cremonini è sempre stato molto riservato riguardo alla sulla sua vita privata. Il settimanale Chi ha lanciato però un gossip secondo il quale il cantante si starebbe frequentando con una delle più famose e affascinanti giornaliste Rai. Il nome? Al momento non ci è dato saperlo, il giornale aggiunge infatti che la loro relazione sarebbe iniziata da poco ed entrambi stanno mantenendo la relazione assolutamente top secret.

Cesare Cremonini sarebbe quindi pronto a mettersi di nuovo in gioco dopo la fine della sua relazione con la giovane Martina Maggiore. La loro relazione è durata circa due anni e mezza e a confermarne la fine era stata proprio la ragazza sui suoi profili social, rivelando di aver molto sofferto per il mondo in cui si era conclusa.

Come abbiamo detto il cantante è sempre stato molto riservato sulle sue storie d’amore: si conoscono quella con Maggiore e quella con Malika Ayane. Chissà se questa nuova relazione diventerà tanto importante da uscire allo scoperto prima o poi…

