Clarissa Marchese ha condiviso sui social alcune informazioni e novità riguardanti la sua gravidanza: ecco di cosa si tratta.

L’ex tronista di Uomini e Donne Clarissa Marchese è quasi agli sgoccioli della sua gravidanza. Sono passati circa 6 mesi da quando aveva annunciato di aspettare il secondo figlio dal marito Federico Gregucci. Nelle scorse ore ha condiviso con i suoi fan alcuni alcune nuove informazioni riguardo alla gravidanza.

Clarissa Marchese, il peso del bebè

Clarissa Marchese e il marito Federico Gregucci stanno aspettando il loro secondo figlio. La coppia, che si è conosciuta e innamorata tra le mura di Uomini e Donne, si è sposata quattro anni fa e ha una bambina Arya, nata nel 2020. Clarissa è sempre molto attiva sui social e tiene in costante aggiornamento i suoi followers sulla gravidanza e sulle condizioni del bambino.

Nelle scorse ore ha pubblicato una storia su Instagram mentre si trovava in ospedale, tenendo i fan sulle spine per diverse ore. Ha poi spiegato come si trattasse solo di una visita di controllo, dove ha scoperto alcune informazioni che ha subito condiviso con i suoi fan. Secondo quanto le ha riferito il medico, infatti, il bambino potrebbe già nascere, visto che ha raggiunto il peso di 3,70 kg. Se dovesse nascere nella data stabilita, ha spiegato Clarissa, arriverebbe ad un peso di 4/4.7 Kg.

“Al ‘superamento dei 4 chili’ mi si è gelato il sangue. Io non partorisco bambini, ma piccoli giganti“, ha commentato ironicamente. Ha anche aggiunto che in questi giorni tornerà a muoversi di più per cercare di stimolare il parto. Insomma, il bambino potrebbe nascere davvero da un momento all’altro. Più volte la Marchese ha rivelato come questa seconda gravidanza la stia mettendo alla dura prova rispetto alla prima: “Mi sta levando dieci anni di salute“, aveva commentato nelle scorse settimane.

Riproduzione riservata © 2023 - DG