Traballa il trono di Ida Platano a Uomini e Donne con la donna corteggiata da due cavalieri che la stanno facendo “impazzire”.

Cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne per quanto riguarda il trono di Ida Platano? Chi lo sa. Quello che è certo è che la donna stia vivendo un momento di grande sconforto, complici i comportamenti dei due corteggiatori, Pierpaolo e Mario.

Uomini e Donne, il trono di Ida Platano in bilico

Maria De Filippi

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Ida Platano è stata coinvolta in diversi episodi particolari e conflittuali coni suoi corteggiatori, Pierpaolo e Mario. In modo particolare su Mario che è stato pizzicato con più segnalazioni, l’ultima decisamente forte e che ha generato nella tronista molto sconforto.

In questo senso, dalle anticipazioni, pare che la donna abbia provato ad abbandonare il trono. A dare manforte a tali ipotesi, anche un recente sfogo andato in scena sui social.

Il duro sfogo social

Attraverso una lunga storia condivisa su Instagram, infatti, la bella Ida ha voluto parlare direttamente con i fan: “Ciao belli miei, come state? Spero voi tutto bene, io sto un po’ così così…”, ha ammesso la tronista.

“Mi sentivo di dirvi delle cose. Non vi ho mai considerato soltanto un numero di persone che mi seguono, ma come degli esseri umani, persone che si sono affezionate a me E di questo ne sono onorata e grata”, ha aggiunto.

E ancora: “Vi ringrazio perché in alcuni momenti no mi siete stati vicini e di conforto, anche tramite uno schermo. Ho sentito la vostra anima e il vostro affetto. Vi abbraccio forte e sono davvero grata di avere un seguito di persone vere”.

Insomma, che la situazione non sia ottimale per la Platano sembra evidente. Staremo a vedere se riuscirà a restare sul trono o meno…

Di seguito anche un post Instagram recente della donna: