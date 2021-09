Che sia bellissima è un dato di fatto, ma è anche molto famosa. A darle notorietà la sua partecipazione a Uomini e Donne, nel ruolo di corteggiatrice: ecco chi è Ida Platano!

Ida Platano ha conquistato il pubblico italiano grazie alla sua partecipazione come corteggiatrice del Trono over del dating show di Maria De Filippi. Ma cosa sappiamo sul suo conto, oltre alla storia, poi naufragata, con Riccardo Guarnieri? Sono tantissime le curiosità che la riguardano, a partire dalla sua vita privata, in cui c’è una grandissima gioia di nome Samuele…

La vita privata di Ida Platano

La prima cosa che balza agli occhi, sbirciando sul suo profilo Instagram, è la sua bellezza. Ma oltre all’apparenza di donna sensuale e provocante si nascondono un grande cuore e una grande sensibilità.

Fonte foto: https://www.instagram.com/idaplatano/

Nata il 30 maggio del 1982, sotto il segno dei Gemelli. Ida Platano non ha avuto un percorso privato tutto rose e fiori. Giovanissima, ha dovuto lasciare la famiglia in Sicilia per cercare fortuna a Brescia. Proprio nella città lombarda ha deciso di rimanere e avviare la sua attività di parrucchiera. Ha così potuto tradurre in lavoro la sua grandissima passione per l’estetica.

Si è sposata all’età di 18 anni, ma il suo matrimonio è naufragato dopo 10 anni. Ha rivelato di avere un unico, immenso amore: suo figlio Samuele. Per quanto riguarda i guadagni del suo lavoro non si hanno informazioni, e per partecipare a Uomini e Donne non si percepiscono compensi.

Ida Platano a Uomini e Donne

Il suo rapporto con l’amore non è mai stato facile. Non ha mai nascosto, infatti, di non trovare il tempo utile a guardarsi intorno e assecondare pienamente i suoi istinti. Il ruolo di mamma è sempre in primo piano e ha deciso di farsi avanti nel Trono over di Uomini e Donne come corteggiatrice per trovare l’uomo della sua vita, “un guerriero” come lei stessa ha rivelato a Novella 2000.

“Chi mi starà accanto deve essere in grado di vivere la mia realtà di madre“, confessò Ida, che non ha mai fatto marcia indietro rispetto ai suoi impegni e ai suoi affetti.

A tenere banco nel dating show sono state le sue vicissitudini con Riccardo Guarnieri, in un rapporto di conoscenza fatto di intermezzi felici ma anche di tormenti e litigi.

La relazione tra Ida Platano e Riccardo Gurnieri va avanti per diversi mesi, approdando anche a Temptation Island Vip, ma giunge alla definitiva conclusione nel febbraio 2019.

“Ho deciso di chiudere la storia con Riccardo (…) Quando lui mi ha detto che quella donna (Roberta Di Padua, conoscita nel deting show, ndr) lo capisce, che è molto intelligente, ho girato le spalle e ho pensato ‘Ida, basta!’…”.

“Sono stata male, malissimo, ma ho giurato su mio figlio che da ora in poi devo lottare per stare bene e far stare bene lui dopo tutto quello che ho sofferto”, ha confessato a Uomini e Donne magazine.

Si tratta però di un tira e molla, perché i due ricuciono il loro rapporto ancora una volta a Uomini e Donne, anche se entrambi escono con altri cavalieri e dame, e nel 2020 sembrano essere tornati insieme (con anche progetti di matrimonio per lo stesso anno). Il lockdown dell’emergenza Covid incrina ancora il loro rapporto e i due si lasciano decisamente.

Nella stagione 2020/2021, però, decide di tornare nel parterre di Uomini e Donne del trono over, dove ritrova anche tra i cavalieri Riccardo Guarnieri. Sebbene questo la fiamma dell’amore non si riaccende per loro, e Ida Platano esce ancora da sola dal programma (ci ritorna anche l’anno successivo).

3 curiosità su Ida Platano

-Sul suo profilo Instagram ha diversi selfie con personaggi conosciuti, come Mario Balotelli, Giacomo Urtis e Gemma Galgani.

-Oltre all’attività di hair stylist è ormai influencer a tutti gli effetti, con collaborazioni frequenti con molti brand noti del mondo della moda e del make-up.

-Le piace molto viaggiare.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/idaplatano/