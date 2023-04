Uomini e Donne è il dating show più famoso in Italia. Ideato da Maria De Filippi nel 1996, il programma iniziò con un format ben diverso da quello che conosciamo oggi. Ripercorriamo l’evoluzione del programma, dagli inizi fino ad oggi, per vedere come è cambiato negli anni.

Dal primo format del 1996 al format del Trono Classico che abbiamo imparato ad amare, passando per il Trono Over, ecco come è cambiato Uomini e Donne nel corso degli anni.