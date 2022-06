In passato conduttrice di La Domenica Sportiva e appassionata di Formula 1: ecco chi è Giorgia Cardinaletti, la giornalista della Rai.

Un volto noto specialmente nell’ambito sportivo: Giorgia Cardinaletti è una giornalista già volto di La Domenica Sportiva e successivamente diventata il volto del TG1. Energica, professionale e anche di una bellezza semplice. Scopriamo di più sulla sua carriera e alcune curiosità che riguardano la giornalista!

Chi è Giorgia Cardinaletti e la sua carriera

Giorgia Cardinaletti nasce il 23 aprile 1987, sotto il segno del Toro, a Fabriano, nelle Marche. Della sua infanzia non sappiamo molto, se non che ha sempre trovato il mondo del giornalismo molto affascinante. Difatti, dopo aver conseguito il diploma al liceo classico, ha studiato presso una scuola di giornalismo a Perugia dove ha concluso il suo percorso di apprendimento.

Giorgia Cardinaletti

Diventa giornalista professionista a partire dal 2012 entrando subito a far parte di un mondo completamente nuovo. Giorgia, infatti, arriva in tv grazie a Rai News 24 come inviata. Dopo aver seguito anche la Formula 1, sempre come inviata, e aver condotto il programma Pole Position in onda su Rai 1, entra a far parte del cast de La Domenica Sportiva come conduttrice insieme ad Alessandro Antinelli, conduttore e giornalista del programma già dall’anno precedente. Conduce il programma anche negli anni seguenti e nel 2019 è affiancata a Marco Lollobrigida. Cosa fa oggi Giorgia Cardinaletti?

Successivamente entra a far parte della redazione del telegiornale della Rai. Nel periodo del Covid si occupa dei servizi sulla pandemia e spesso conduce l’edizione flash di mezzanotte. Nel 2022 è stata scelta per condurre il programma Via delle storie. Un anno importante per lei perché da giugno diventa ufficialmente un mezzo busto del Tg1 delle 20, l’edizione di punta, dopo un cambio di guardia voluto da Monica Maggioni (lo stesso che ha portato allo spostamento nella fascia delle 13.30 di Laura Chimenti ed Emma D’Aquino e che ha visto spodestato anche Francesco Giorgino).

La vita privata di Giorgia Cardinaletti

Nonostante sia una giornalista nota al pubblico, Giorgia è molto riservata sulla sua vita privata. Durante un’intervista con IoDonna, però, non ha voluto né confermare né smentire un possibile fidanzamento: ha solamente dichiarato di essere felice. Tuttavia, negli ultimi tempi sarebbe venuta galla il nome di un presunto fidanzato, Francesco Caldarola. Un uomo che tra l’altro ha avuto molto a che fare con la sua vita professionale negli ultimi anni.

Chi è Francesco Caldarola, presunto fidanzato di Giorgia Cardinaletti?

Francesco è autore televisivo e giornalista e ha avuto anche modo di lavorare con Giorgia negli ultimi anni. Non sappiamo comunque se i due stiano ancora insieme o no.

Giorgia Cardinaletti: 6 curiosità sulla giornalista

– Oltre ad essere amata dai telespettatori de La Domenica Sportiva, Giorgia è anche molto seguita sui social: il suo profilo Instagram vanta migliaia di seguaci!

– Dove abita Giorgia Cardinaletti? Non lo sappiamo, ma di certo per questioni lavorative passa molto tempo a Roma. Non conosciamo nemmeno il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Con il programma La Domenica Sportiva, Giorgia ha ottenuto l’assunzione definitiva in Rai. Un vero traguardo per la giornalista!

– Giorgia ha ammesso di voler curare il suo stile in tv senza mai esagerare: preferisce la sobrietà poiché vuole che i telespettatori si concentrino su ciò che racconta e comunica, e non su quello che indossa.

– Nel 2020 ha condotto su RaiPlay Dentro il Festival, ovvero la conferenza stampa nella settimana del Festival di Sanremo 2020.

– Giorgia è stata protagonista di una puntata de I soliti ignoti e ha raccontato che da giovane aiutava il padre nel suo negozio di dischi.

